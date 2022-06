Si hay un equipo que ha causado gran expectativa de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX es el de los Pumas de la Universidad Nacional por el tridente ofensivo de jugadores argentinos que ha conformado con las incorporaciones de los refuerzos Gustavo del Prete y Eduardo Toto Salvio quiene se unirán a Juan Ignacio Dinenno, figura del club.

El propio Andrés Lillini, director técnico argentino de los Pumas, es consciente de que con el plantel que ha confeccionado tiene la obligación de ir por el título pues la directiva le ha reforzado el plantel comenzando por Gustavo del Prete quien, procedente de Estudiantes de La Plata, se define como un futbolista al que le "gusta jugar de media punta o poder asistir y llegar al gol".

El otro refuerzo de Pumas llegado del extranjero es el extremo Eduardo Toto Salvio quien militaba para Boca Juniors y al que Gustavo del Prete llenó de elogios: “Hablar de un jugador como él es difícil porque tiene mucha jerarquía, jugó en Europa, jugó en la selección (de Argentina), ha jugado un Mundial (Rusia 2018). Sé la clase de jugador que es porque lo he visto muchísimo. Sé que es una gran persona, no he hablado mucho con él, pero tengo amigos en común, sé que va a venir a sumar, se necesita tener jugadores así que tengan trayectoria, que tengan experiencia".

En entrevista para TUDN, Gustavo del Prete también mencionó lo que espera de la colaboración con Juan Ignacio Dinenno. “Es argentino, lo conocemos, sé como juega él, a mí también me gusta. Sé que es uno de esos jugadores que tiene el arco en la mente porque me gusta asistirlos, intento que siempre tengan opciones de gol. Si cada uno hace su función, creo que todo puede salir bien. Lo que encontré fue a una buena persona que le hace bien al grupo".

¿Cuándo debuta Pumas en el Apertura 2022?

De acuerdo con el calendario del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, lo Pumas harán su presentación en la jornada 1 el domingo 3 de julio contra los Xoloitzcuintles del Tijuana en el estadio Olímpico Universitario.