Los Pumas de la Universidad fueron uno de los equipos que más expectativa despertó en la pretemporada para el torneo Apertura 2022 con sus refuerzos entre ellos el delantero argentino Gustavo del Prete quien proviene del equipo estudiantes La Plata y debutó en el partido contra Xoloitzcuintles de Tijuana.

Gustavo del Prete comenzó como titular y se mantuvo en el campo hasta el minuto 78 cuando salió de cambio por Carlos Gutiérrez. "Me sentí bien, me sentí cómodo; era difícil, no sabía cómo me iba a sentir con la cancha, con el aire, porque también estoy hace dos semanas y media acá, no es de un día para el otro. Me sentí muy bien, cómodo", dijo el Tuti del Prete sobre su debut en la Liga MX.

En entrevista para el portal mediotiempo, los Pumas alcanzaron a rescatar el empate contra el Tijuana, pero Gustavo del Prete fue autocrítico con el desempeño del equipo. "Es una lástima que no pudimos ganarlo, que era lo más importante. Hicimos un gran partido, ellos llegaron dos veces, una fue la del penal y otra la que atajó Julio (González) muy bien. Nosotros tuvimos un montón y no pudimos concretar, a veces pasa; el tema es meterlas".

En su primer partido con los Pumas, Gustavo del Prete ensayó un vistoso remate de chilena que fue atajado por el portero Jonathan Orozco. Sobre esta estampa, el Tuti comentó que "siempre intento el recurso que en el momento me sale, son dos segundos que uno reacciona en la jugada, me quedó bien, me quedó un poco atrás y fue la pirueta; es una lástima que no pudo ser más esquinada, porque pudo haber sido gol o estar ahí cerca, la agarró bien el arquero, pero siempre intento tener recursos para definir rápido".

La sociedad del Tuti Del Prete con el Toto Salvio

A falta de que se registre el debut de Eduardo el Toto Salvio con los Pumas, Gustavo del Prete habló de sus primeros contactos con su compatriota. "Compartimos un entrenamiento, es un gran jugador, sé que nos puede dar mucho al equipo, entendernos, juntarnos. Si entre todo el equipo nos conocemos, será mejor y que las cosas salgan bien".