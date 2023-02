Rafael Puente volverá a mover el once inicial en búsqueda de poder mantener el cero ante los hidrocálidos y conseguir tres unidades.

Luego de la derrota ante Tigres, Rafael Puente llegó a la conclusión de que tenía que modificar el once inicial en búsqueda de un mejor resultado. El problema ya no era el gol, como lo fue el torneo pasado, sino la solidez defensiva que aún no logra mostrar el equipo. Por lo mismo, y con pocas horas de entrenamiento antes de medirse al Necaxa, hay muchas posibilidades de ver a un nuevo elemento dentro de la baraja auriazul.

Se trata de Pablo Monroy, lateral por derecha que puede sumar sus primeros minutos dentro de la Liga MX ante Necaxa, toda vez que Ricardo Galindo y Pablo Bennevendo aún no terminan por convencer al cuerpo técnico. El juvenil es uno de los más adelantados con este nuevo proceso de Rafael Puente, ya que también vio algunos minutos ante Puebla en el último amistoso del año pasado.

El juvenil de 20 años tiene su primer registro oficial con Pumas en el 2020, dentro de la Tercera División. Pasó por la Sub-17 y poco a poco se consagró dentro de la Sub-20, la cual se coronó el torneo pasado en la categoría. La lateral derecha de Pumas es una zona donde no logran encontrar a un titular desde la salida de Alan Mozo.

Ni con Gutiérrez

Otra de las apuestas no sólo de este cuerpo técnico, sino del anterior, es la de Carlos Gutiérrez como lateral por derecha. En el entendido de que juega de volante por derecha, Andrés Lillini lo convirtió en algunos juegos en lateral. Dicha cuestión la repitió Rafael Puente durante la pretemporada y ahora en Pumas Tabasco juega en ese mismo sitio, pero tampoco parece ser opción dentro de la Liga MX.