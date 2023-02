La filial del Club Universidad no pudo salvar el invicto esta vez en Guadalajara y cayeron en el estadio Akron.

Lo que sí lograron ante Leones Negros no lo pudieron rescatar nuevamente ante Tapatío. La escuadra de Israel Hernández Pat se metió a la cancha del estadio Akron y perdió el partido, por lo que dejaron ir el invicto que lograron rescatar días antes en el estadio Jalisco. Iniciaron perdiendo el partido por dos goles y descontaron en el agregado gracias a José González. Ya no tuvieron otra oportunidad de gol, pero su rival sí y no perdonaron, 3-1 final.

Con este marcador, la filial del Club Universidad se ubicó en la séptima posición con 12 unidades. Justamente un triunfo ante la Universidad de Guadalajara los hubiera colocado en el primer sitio de la competencia, pero dejaron ir dos oportunidades seguidas y ahora se rezagaron en la clasificación.

Su siguiente compromiso será hasta el siguiente miércoles 22 de febrero. La buena noticia es que volverán a la que es "su casa", pero para medirse ante uno de los mejores equipos del torneo como lo es Celaya. Para volver al camino del triunfo, deberán imponer condiciones ante el segundo candidato al título.