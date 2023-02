La procuradora Ernestina Godoy informó que se ha iniciado una investigación por noticia criminal, pero la denunciante no se ha presentado para reiterar su acusación.

La semana pasada, en los días previos a que los Pumas de la Universidad Nacional enfrentarán a las Chivas del Guadalajara en partido correspondiente a la octava jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el club auriazul se cimbró con un rumor en torneo a su defensa Arturo el Palermo Ortiz.

En una información publicada por el diario Récord que rápido fue amplificada por otros medios, trascendió que Arturo el Palermo Ortiz había sido acusado de haber cometido una agresión sexual, según una denuncia anónima levantada ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

De inmediato, los Pumas de la Universidad Nacional emitieron un comunicado donde se comprometieron a darle seguimiento al tema, pero aclarando que ni el club ni Arturo el Palermo Ortiz habían recibido ninguna notificación de las autoridades sobre la presunta denuncia.

Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, declaró públicamente que, tras darle seguimiento al tema, no hay ningún problema con Arturo el Palermo Ortiz. "No tenemos denuncia. Sin embargo, se ha iniciado alguna investigación por noticia criminal, estamos esperando y vamos a buscar a esta persona porque no se ha presentado", dijo la procuradora.

Ernestina Godoy habló del caso del Palermo Ortiz

Ernestina Godoy dijo que la PGJCDMX estará en disposición de impartir justicia con Arturo Palermo Ortiz si fuera necesario, pero necesitan ubicar a la parte denunciante: "sí necesitamos, hacemos todo para localizar, tenemos un mecanismo para la localización, así lo haremos, y esperemos, si ella desea hacer la denuncia". Los Pumas también siguen al pendiente, más aún por el antecedente de Dani Alves.