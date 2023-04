Los auriazules necesitaban no perder por goleada, pero ni eso consiguieron lograr en la cancha del estadio BBVA y sellaron dos torneos sin repechaje,.

Pese a que Pumas tenía el golpe anímico a su favor, no lograron contener a la ofensiva de Rayados ni evitaron los errores no forzados. Acabaron goleados en la cancha del estadio BBVA a manos del líder general, que todavía se dio tiempo para descansar algunas piezas. Pese a todo, no alcanzó y los auriazules consumaron su fracaso en el Clausura 2023.

Lo peor es para la afición, ya que les tocaron dos meses de sufrimiento en los que no alcanzaron el repechaje. Andrés Lillini salió de la institución al no poder conseguir el repechaje el semestre pasado, pero con Rafael Puente la situación no cambió. Antonio Mohamed llegó y revolucionó un poco al plantel, pero ya era mucho lo que dejaron en el camino como para clasificar.

De cara a lo que viene, los jugadores saldrán de vacaciones y algunos ya no volverán. Según pudo saber Bolavip, para que Mohamed siga al frente, vendrán contrataciones y algunas salidas. Nadie tiene su lugar asegurado. La apuesta de la directiva será ganar la Leagues Cup, último trofeo que le queda durante su gestión a Enrique Graue, Rector de la UNAM.

Vencen contrato

Los que están bajo la lupa por ya no tener contrato, son Diogo de Oliveira e Higor Meritao, quienes finalizan sus respectivos préstamos. En las manos del cuerpo técnico y su directiva está la continuidad que puedan tener en el plantel. Por lo pronto, Pumas se quedó con una temporada de fracasos al no poder alcanzar el repechaje.