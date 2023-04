Pumas se encuentra en plena preparación de cara a un encuentro clave contra Rayados de Monterrey, el cual podría marcar su futuro para estar en la reclasificación a la Liguilla del Clausura 2023 de la Liga MX. Por otra parte, en el medio de este contexto, futbolista de Pumas Tabasco denuncia amenaza de la porra Universitaria y se supo la postura que tomó la directiva.

La llegada de Antonio Mohamed pone a todos los fanáticos con la ilusión de volver a ver al conjunto Azul y Oro en la Fiesta Grande. A su vez, el equipo transmite otra forma de jugar y tiene la intención de cerrar de la mejor manera la fase regular de un campeonato que lo tenía fuera de los doce mejores hasta la llegada del argentino.

Por otra parte, en el medio de una semana clave que puede determinar el futuro cercano del equipo, Emanuel Montejano, futbolista de Pumas Tabasco, denunció que un grupo de ocho personas, algunos con la playera de la Banda el Pebetero, se acercaron a amenazarlo y gritarle. Además, comenta que no dijeron que lo iban a matar, sino que también lo iban a sacar del club.

“Se dice falsamente en algunos medios y redes sociales que vestía playera y sudadera del Club América. En realidad portaba una sudadera corlo leche de coco según especificaciones del producto en la página del vendedor (mismas que tuve que cambiar con uno de mis familiares) y una playera blanca neutra”, comentó. Y agregó: “También se señala que alenté al equipo rival, lo cual es imposible, ya que tras recibir amenazas y aun sin haber iniciado el partido tuve que ser un retirado, siendo escoltado por personal en el Estadio Azteca para poder salvaguardar mi integridad física y la de mi familia”.

Por otra parte, ESPN informó que la directiva de Pumas analizó la experiencia que vivió su futbolista y decidió no llevar adelante una investigación más profunda y que no se comunicó con el jugador. A su vez, el mismo medio informó que Emanuel Montejano decidió dar vuelta de hoja, ya que no quiere seguir profundizando esta mala experiencia, según lo informado por fuentes cercanas al futbolista.