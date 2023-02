Rafael Puente consiguió tiempo, oxígeno y cierta estabilidad durante su proyecto. Cuando parecía que todo se le venía encima, un gol de Juan Ignacio Dinenno, así como en el último partido en ese estadio al técnico en turno, le garantizó una semana más de trabajo. Al final, el estratega dejó ver su felicidad con los jugadores. También resaltó que el marcador fue justo por lo que hicieron en el terreno de juego.

"Con base en la experiencia que tengo, soy un convencido de que hay que disfrutar el camino, el día a día. El resultado, al final, uno no lo conoce y lo condicionan mil variables que no puede controlar uno. Más que pensar en el futuro, pienso en el presente. Me ocupo de trabajar todos los días. Después, lo que pase, no lo sé, lo dirá el tiempo. Estoy satisfecho con los jugadores. No merecieron tener una semana tan complicada como la que tuvimos. Con todo el respeto para el rival, fuimos superiores de principio a fin. Encuentro justo el triunfo para un equipo que nunca deja de trabajar y que siempre intenta ser mejor", señaló en conferencia de prensa.

Los auriazules cortaron una racha que se quedó en 328 días sin conseguir un triunfo fuera de Ciudad Universitaria. La última vez que festejaron un triunfo antes de este partido ante Mazatlán sucedió el dos de abril del 2022, cuando vencieron a los Bravos de Juárez con un solitario gol de Diogo de Oliveira.

Lo que sigue

Mientras que en los medios de comunicación no dejan de salir algunos nombres para suplir a Rafael Puente, el equipo tendrá unos días libres antes de retomar los entrenamientos con miras al duelo ante Puebla. El lunes harán trabajo regenerativo y el jueves tienen posibilidades de entrenar en el Olímpico Universitario.