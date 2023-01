"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto". Esas fueron las contundentes palabras de Joana Sanz, esposa de Dani Alves, luego de todo el escándalo en el que se metió el exjugador del Club Universidad Nacional. Pero todo ha cambiado en los últimos días.

Tras conocer más detalles de la denuncia por agresión sexual y escuchar el testimonio de la víctima, la modelo y empresaria de 30 años ha cambiado drásticamente su opinión sobre el caso y tomó una determinante postura. No apoya más al brasilero: de hecho, quiere divorciarse de él y mostrarle su apoyo a la mujer que sufrió su acoso en la discoteca Sutton, de Barcelona.

Tal como adelantó "El programa de Ana Rosa", Joana Sanz realizó esta petición a través de sus abogados ya que Dani Alves ha renunciado a mantener encuentros vis a vis con ella en prisión. Además, para dejar en claro que dejó de estar del lado de su marido, borró todas sus publicaciones en redes sociales que lo vinculan a él.

Esta decisión no la tomó en caliente, sino que lo estudió durante largos días y no dará marcha atrás. El programa de Telecinco agregó que la canaria "no duda en ningún momento del relato de la víctima", algo que sigue complicando el panorama para el futbolista. Si su propia esposa, con la que compartió 8 años de su vida, dejó de creer en su palabra, se ve realmente difícil que alguien más lo haga.

El recurso que presentó Dani Alves para su excarcelación

En la jornada de este lunes, Dani Alves y su abogado presentaron un recurso para su excarcelación, que pretende demostrar que no tiene intenciones de eludir a la justicia y que por lo tanto no existe riesgo de fuga. La apelación no deberá ser resuelta por la jueza que instruye la causa, sino por un Tribunal de la Audiencia de Barcelona. ¿Qué respuesta recibirá?