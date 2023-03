Rafael Puente Jr. tuvo un ciclo muy malo en el Club Universidad Nacional, eso no es ninguna novedad. No estuvo a la altura de las circunstancias y fue cesado en medio del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, por lo que las críticas hacia su gestión no deberían sorprender a nadie. Bueno, esto es difícil de aceptar para su padre, quien actualmente es comentarista en ESPN...

Adriana Maldonado, reportera de la cadena, tundió al joven entrenador al aire al asegurar que "dejó un incendio en el plantel" y que "no se esperaba que se presentaran estos números" en el campeonato, algo que Puente (padre) no soportó. La llamó "hija de su..." y "toda estúpida" en medio de la transmisión del programa, algo que no pasó para nada desapercibido.

Tras todo el escándalo que generó por sus horrendos comentarios, el exportero de 73 años decidió disculparse con Adriana a través de una carta pública. Esto, después de haberle pedido perdón de manera privada, obviamente, y así dejar en claro que se pasó de la raya y cometió un error imperdonable.

Rafael admitió: "Escribo estas líneas con profunda pena por lo sucedido. Nunca debí siquiera pensar lo que terminé diciendo y por eso, le ofrecí una disculpa a mi compañera Adriana Maldonado y a todas y todos los que dedican su vida a reportear de manera objetiva y veraz como Adriana. Perdí la objetividad como nunca lo había hecho".

"Lo sucedido en los últimos días con mi hijo Rafael y su carrera en el futbol nos afectó como familia y hemos reaccionado, erróneamente, protegiéndolo. Demostré no estar a la altura de las circunstancias y en una acción que carece de razonamiento, terminé hiriendo a una compañera de trabajo que no lo merecía. Solo puedo aspirar a intentar corregir mi error con estas palabras y sobre todo mis acciones", apuntó el analista.