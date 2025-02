Por la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM visita a Pachuca desde las 19:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo. Los dos equipos van en la búsqueda de escalar posiciones y ser protagonistas del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también DT de Cavalry se rinde a los pies de Pumas UNAM tras la eliminación en CONCACAF: “Lo llamaría…”

Para este encuentro, el entrenador Gustavo Lema no tendrá a disposición a un habitual titular. El defensa central Lisandro Magallán no estará a disposición ya que, además de no estar en el equipo inicial, tampoco está en el banquillo. El club no ha informado de momento la situación del futbolista.

¿Quién será el reemplazo de Lisandro Magallán en Pachuca vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, Ulises Rivas tendrá la tarea de sumarse a la línea de tres centrales en el fondo. Junto a él estarán también Pablo Monroy y Rubén Duarte y deberán actuar de la mejor manera para poder cerrar el arco y no permitir los goles del rival.

ver también Robert Ergas se encaró en redes con un aficionado de Pumas que pidió su salida: “Disfruta”

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Pachuca sin Lisandro Magallán?

Sin Lisandro Magallán, el cuadro auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los albiazules: Lara; Monroy, Rivas, Duarte; Bennevendo, Carrasquilla, Caicedo, Ergas; López, Martinez y Ruvalcaba.

Publicidad