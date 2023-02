Los aficionados de Pumas se reunieron en el Estadio Olímpico Universitario para ver un nuevo encuentro de su equipo, pero no terminaron la velada de la mejor manera. Con la caída ante Chivas, ya son tres derrotas al hilo en este Clausura 2023 y no solo la afición auriazul se hace escuchar, pues José Ramón Fernández había hecho un análisis previo al duelo de ayer que deja ver un futuro un tanto oscuro...

Comenzó un nuevo torneo y los Universitarios siguen registrando los mismos errores de siempre: saben cómo llegar a la portería rival y tienen con qué, pero la defensa sigue siendo el sector más débil. Y, aunque ante Chivas eso quedó demostrado, antes del duelo ante el Rebaño Sagrado, el famoso periodista de ESPN, José Ramón Fernández, utilizó su cuenta de Twitter para hablar con los aficionados auriazules sobre el presente del equipo.

"Para todos los que me piden una opinión sobre Pumas les comento que, al igual que todos, veo muy mal al equipo, no levanta y urge una reestructuración sería ya. Ya no son ni la sombra de lo que algún día fueron… Me duele", escribió Joserra en su cuenta personal, algo que terminó adelantando un poco lo que reclamaron los aficionados luego de la derrota ante Chivas.

Obviamente, durante le encuentro entre los del Pedregal y los tapatíos, Fernández tampoco se quedó en silencio y habló sobre el funcionamiento de los locales: "Pumas se defiende muy muy mal. Ni Freire ni Palermo atraviesan por un buen momento; desubicados, fuera de tiempo. Dos goles de cabeza en su contra en el ares chica, no es posible! Tienen que aparecer los extranjeros. No me gusta…". ¿Le harán caso al experimentado periodista?

Mazatlán será una prueba de fuego

El próximo fin de semana, Pumas deberá visitará Mazatlán para enfrentar a los Cañoneros, que marchan últimos en la clasificación. Los Universitarios necesitan una victoria con urgencia y esta sería una muy buena ocasión para ello. Sin embargo, caer ante Mazatlán podría decretar una prematura salida de Rafael Puente del Río, aunque habrá que esperar, pues los directivos no habrían puesto un ultimatum aún.