Después de unas primeras declaraciones donde pasó por alto a la víctima y al presunto acto cometido por su ex compañero, el DT del Barcelona pidió hablar y condenó al exjugador de Pumas UNAM.

Dani Alves se encuentra en el ojo de la tormenta a nivel internacional después de su detención en la ciudad de Barcelona por la causa que lo tiene como victimario de agresión sexual hacia una mujer en una discoteca de la ciudad, la cual también le costó ser oficialmente despedido de Pumas UNAM.

Muchas fueron las voces que se alzaron al respecto y una de ellas ha sido la de Xavi Hernández, excompañero del futbolista en el equipo Culé. Hace poco más de 24 horas, el hoy DT desató la polémica ya que en sus declaraciones sobre el tema pasó por alto a la víctima y tampoco condenó los supuestos hechos del brasileño. Es por eso que pidió volver a tomar la palabra.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Getafe por La Liga, el entrenador del Barça admitió no haber sido lo suficientemente duro con sus primeros dichos, y aclaró que actos como los que supuestamente cometió Dani Alves deben ser fuertemente condenados, a la vez que se disculpó con la denunciante.

“Se malinterpretó lo que dije o no fui todo lo contundente que debí haber sido, pero es importante que me explique. Es un tema escabroso y delicado, ayer obvié a la víctima. Hemos de condenar todos estos actos, lo haya hecho Dani o cualquier otra persona. Pido disculpas a la víctima y a las víctimas de estos actos de violencia de género y de este tipo de violaciones", declaró el catalán.

"Me sabe mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente. Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas. Sé que mi voz es muy importante, porque represento a un club como el Barça, por lo que lo siento de verdad, no ha sido un día agradable para mí", cerró Xavi.