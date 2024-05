Las útimas 48 horas han sido muy tumultuosas para Gustavo Lema. Esto se debe a que, luego de quedar eliminado de la Liguilla con Pumas UNAM a manos de Cruz Azul en cuartos de final y de que se empezara a hablar de su futuro al cargo de los Felinos, este martes recibió una sanción económica por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF.

El organismo emitió un comunicado en el que informó las causas de la multa al timonel argentino. De acuerdo a lo allí volcado por la FMF, Lema vulneró el Reglamento de Sanciones al criticar la labor del árbitro central Daniel Quintero Huitrón tras el empate 2-2 ante Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Gustavo Lema criticó al árbitro Daniel Quintero tras la eliminación de Pumas ante Cruz Azul. (Imago)

Vale destacar que en su artículo 71, el reglamento señala que se sancionará a “aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR”.

En ese sentido, también se aclara que la multa puede ir desde un partido de suspensión hasta los 3,000 a 6,000 UMAs, que corresponden aproximadamente a entre 324 mil y 648 mil pesos mexicanos.

“Se advierte al Club Universidad Nacional sobre la conducta futura de su director técnico, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podría imponer sanciones más severas en su contra”, consignó la FMF.

¿Qué dijo Gustavo Lema sobre el arbitraje tras la eliminación ante Cruz Azul?

El entrenador de Pumascriticó la actuación del árbitro Daniel Quintero Huitrón durante la rueda de prensa post empate y eliminación de cuartos de final de la Liguilla ante Cruz Azul. En específico, el ex ayudante de Antonio Mohamed afirmó que el silbante no le otorgó dos penales a su equipo y aseguró que no estuvo “a la altura” del partido.

“Me quedé muy dolido con el arbitraje, un penal muy claro a Memo (Guillermo Martínez) en el primer tiempo, y otro en el segundo tiempo (…) no estuvo a la altura de un partido entre las dos instituciones”, aseveró Lema.