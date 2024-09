Pumas UNAM transita por un presente turbulento luego de acumular su cuarta derrota consecutiva tras caer por 2-0 ante Necaxa por la séptima jornada de la Liga MX. Este escenario ha provocado una gran cantidad de críticas por parte de los aficionados contra el equipo y especialmente hacia Gustavo Lema.

Entre estos fanáticos se encuentra Jorge Álvarez Máynez, ex candidato a presidente de México en las últimas elecciones federales y confeso seguidor de Pumas, quien destrozó a los Felinos y auguró que su entrenador no permanecerá en el Club Universidad Nacional por mucho tiempo más.

La crítica de Jorge Álvarez Máynez. (Captura de pantalla)

“Por supuesto que Lema se va a ir pronto. Pero es claro que el problema va más allá de la dirección técnica. No puede ser que se tengan cuatro centrodelanteros y que el mediocampo esté tan desfondado”, manifestó el político de 39 años en una publicación oficial de la institución en redes sociales.

Asimismo, agregó que “es inexplicable que la cantera no produzca alternativas a (Ulises) Rivas y que los centrales pierdan siete balones en la salida. La falta de pasión y orden en la cancha es un reflejo de lo que pasa afuera”.

Cabe desatacar que Pumas no conoce la victoria desde el pasado 7 de agosto, cuando derrotó 2-0 a Vancouver Whitecaps en los 16avos de final de la Leagues Cup. Posteriormente, fue goleado por Seattle Sounders (4-0) en octavos de final y, ya de vuelta en el Apertura 2024, cayó ante Atlas (1-2), Tigres UANL (1-3) y Necaxa (0-2).

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM?

Pumas UNAM volverá a salir a la cancha este martes 17 de septiembre, cuando reciba a Puebla en el Estadio Olímpico Universitario por la octava jornada de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo desde las 21:05 horas.

Pumas UNAM jugará ante Puebla el próximo martes 17 de septiembre. (Imago)

Actualmente, el conjunto de Gustavo Lema, que no gana en el Apertura 2024 desde el 21 de julio (2-0 vs. Pachuca como local), ocupa la undécima posición con once puntos.