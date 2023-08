Jorge Ruvalcaba, una de las promesas más brillantes del fútbol mexicano, ha decidido dar un paso adelante en su carrera. Tras dejar la Liga MX, se ha unido al Standard Lieja de la Jupiler Pro League.

Pero su partida no fue silenciosa. A través de su cuenta de Instagram, Ruvalcaba compartió una emotiva carta, agradeciendo a todos quienes formaron parte de su travesía en Pumas de la UNAM.

Un sueño hecho realidad en Pumas

Ruvalcaba llegó a Pumas en 2021, proveniente del fútbol estadounidense. Durante sus dos años en el equipo, se ganó un lugar en el corazón de la afición y de sus compañeros.

En su carta, expresó su gratitud hacia el Club Universitario: “Hoy me toca despedirme de este gran equipo que ha sido mi familia y mi hogar estos últimos dos años”. Agradeció la oportunidad que le brindaron, permitiéndole cumplir su sueño de jugar profesionalmente.

Lecciones aprendidas en el Club Universidad

Más allá de las habilidades en el campo, Ruvalcaba destacó el crecimiento personal que experimentó en Pumas. Agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todo el personal del club, quienes le enseñaron valores y lecciones que llevará consigo en su nueva aventura en Europa.

Un eterno agradecimiento a la afición

La relación entre un jugador y la afición es especial. Ruvalcaba no olvidó a aquellos que lo apoyaron desde su llegada: “Gracias a toda la afición que me apoyó desde el primer minuto. Gracias por estar siempre en las buenas y en las malas”. Expresó su deseo de volver a gritar un “Goya” junto a ellos en el futuro.

Un nuevo horizonte en la Jupiler Pro League

El fútbol europeo ha sido testigo del talento mexicano en varias ocasiones. Ahora, Ruvalcaba se une a la lista de mexicanos que buscan dejar su huella en el viejo continente.

El Standard Lieja, uno de los clubes más prestigiosos de Bélgica, será su nuevo hogar. Sin duda, la Jupiler Pro League ganará un talento excepcional, mientras que México seguirá con atención cada uno de sus pasos.

La emotiva carta de despedida de Ruvalcaba de Pumas UNAM

Hoy me toca despedirme de este gran equipo que ha sido mi familia y mi hogar estos últimos dos años.

Primero que nada, mi total agradecimiento a este gran club por haberme dado la oportunidad de poder lograr mi sueño desde niño: jugar profesionalmente.

Llegué a este club cuando menos me lo esperaba y creyendo en mí, me lo dio todo. Quiero darles las gracias a todos mis compañeros, profesores y a todo el personal del club que desde el primer día me ayudaron a crecer como jugador y como persona. Me enseñaron cosas importantes que llevaré conmigo a donde vaya, dentro y fuera de las canchas. A mis compañeros, saben cuánto los quiero y cuánto los extrañaré. Pasamos por momentos buenos y difíciles juntos y quiero que sepan que siempre tendrán mi apoyo y mis mejores deseos, y sé que pronto lograrán lo que tanto se merecen.

Finalmente, gracias a toda la afición que me apoyó desde el primer minuto. Gracias por estar siempre en las buenas y en las malas. Mi agradecimiento es total y espero poder gritar un Goya de nueva cuenta con todos ustedes algún día en el futuro. Los llevaré a todos en mi corazón, porque siempre serán mi familia.