Pumas UNAM no está atravesando un buen presente, y los últimos resultados del equipo generan preocupación en la afición. Tal es así que la derrota de este domingo frente a Tigres UANL representó un duro golpe. Y tras el silbatazo final, Gustavo Lema participó de la rueda de prensa y habló sobre el momento del equipo.

De los últimos seis juegos que disputó, el conjunto auriazul solo ganó dos, mientras que perdió los cuatro restantes. Pero, además, desde la eliminación en la Leagues Cup a manos de Seattle Sounders, los de la UNAM sufrieron dos derrotas consecutivas en el Apertura 2024.

Es por eso que Pumas no está en un buen momento, tanto a nivel resultados como también en lo que respecta a rendimientos. Sin embargo, y pese a reconocer que el equipo necesita mejorar, Lema no se ha mostrado del todo inconforme por lo hecho por sus futbolistas.

Las palabras de Gustavo Lema tras Pumas vs. Tigres

“Este equipo tiene todo para darle a la gente lo que quiere, pero esto es un proceso. Lo único que podemos hacer, y lo hablamos recién con los jugadores, es trabajar más. Tengo una fe ciega en el grupo porque tiene características para pelear arriba”, afirmó Lema, mostrando su optimismo.

Sin embargo, el entrenador dejó en claro que no está conforme con los resultados, y que entiende las críticas que existen por parte de los aficionados. “¿Qué le voy a decir a la gente si yo pienso lo mismo? No tenemos que estar en la posición que estamos”, continuó.

Pumas no encuentra el rumbo y Gustavo Lema se hizo responsable (Imago7)

“Lo del bache no se si es de resultados, puede ser, pero yo tengo que analizar rendimientos. Tengo que analizar las veces que llegamos, quién domina los partidos. No me alcanza, no son justificaciones. Lo acabamos de hablar con los jugadores, somos Pumas y no alcanza”, expresó el DT en rueda de prensa.

Acto seguido, añadió: “Tenemos que hacer un análisis. El de hoy era un partido controlado, no estaban teniendo aproximaciones. Errores hay, por supuesto que los hay. Hay que seguir trabajando, es la única manera. Tenemos un gran plantel”. De esta forma, Gustavo Lema se mostró optimista con poder cambiar el presente.