César Chino Huerta es la gran figura de Pumas UNAM en lo que va de temporada: en el último cotejo, por la novena jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, convirtió los dos goles en el triunfo ante Puebla.

Tras esto, el próximo encuentro de los felinos, dirigidos por el argentino Antonio Turco Mohamed, es el Club América. En la previa, Huerta fue consultado por este partido y le dejó un mensaje a las Águilas.

El mensaje de Chino Huerta al América

“A ganarle al América. Estoy en Pumas y siempre lo he dicho, vamos partido a partido y el próximo es contra el América. Tenemos que mentalizarnos en el fin de semana“, respondió Huerta a una pregunta de Oscar Guzmán, de FOX Sports.

Además, el Chino habló sobre la importancia de Mohamed: “Me ha dado confianza. No me pide muchas cosas, sólo me dice que cuando agarre la pelota encare y haga lo que sé hacer. Esa confianza se refleja en la cancha: puedo hacer mi futbol y ser descarado como me gusta“.

El presente de Huerta en la Liga MX

El delantero de la Selección Mexicana, con sus dos tantos ante Puebla, alcanzó los cinco en el torneo, igualando los números del paraguayo Carlos González, de Xolos de Tijuana, y del colombiano Harold Preciado de Santos Laguna.