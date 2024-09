Pumas UNAM no se encuentra viviendo un buen presente en lo que a resultados refiere. Luego de su tempranera eliminación en Leagues Cup -cayó en octavos de final ante Seattle Sounders- el conjunto auriazul perdió los dos partidos que jugó en la reanudación del Apertura 2024, ante Atlas y Tigres UANL.

Uno de los más criticados en este escenario es Gustavo Lema. Incluso, comenzaron a circular rumores acerca de la continuidad del entrenador argentinoy, en las últimas horas, se reveló que la directiva le habría puesto un límite a su estadía en El Pedregal.

El entrenador ha sido uno de los más criticados tras los malos resultados de Pumas UNAM. (Imago)

De acuerdo a la información de Rodrigo Celorio, de TUDN, la plana dirigencial de Pumas considera que la próxima doble fecha de la Liga MX podría definir la permanencia del ex ayudante de Antonio Mohamed.

“Si no se sacan resultados con Necaxa y con Puebla, puede haber movimientos. No ha habido ultimátum, no nada, pero sí pueden ser determinantes”, manifestó el comunicador en Insiders.

¿Cómo se ubica Pumas UNAM en la clasificación del Apertura 2024?

Actualmente, Pumas UNAM se ubica en la novena posición de la clasificación del Apertura 2024 al cabo de seis partidos disputados. Hasta el momento, los Felinos ganaron tres encuentros, empataron uno y perdieron dos, por lo que se encuentran en etapas de acceso al Play In a falta de once fechas para el final de la fase regular.

Pumas UNAM se ubica noveno en la tabla de posiciones del Apertura 2024. (Imago)

¿Cuándo jugará Pumas UNAM sus próximos partidos?

Luego del parón por la fecha FIFA, Pumas volverá a salir a la cancha el viernes 13 de septiembre para visitar a Necaxa desde las 21:00 horas (Ciudad de México) por la séptima jornada de la Liga MX.

Luego, los Auriazules regresarán al Estadio Olímpico Universitario para recibir a Puebla por la octava fecha a las 21:05 del martes 17 de septiembre.