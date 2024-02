Se calienta el duelo entre Chivas vs Pumas: ¿Chino Huerta lucirá mensaje en su playera?

Uno de los encuentros más atrapantes de la Jornada 8 del Clausura 2024, es el que van a disputar en el Estadio Akron Chivas Guadalajara y Pumas UNAM. Este encuentro será especial para César Huerta. El atacante de los universitarios regresa a la casa del equipo que lo vio nacer futbolísticamente, aunque no será bien recibido por la afición.

El hecho es que, en el último juego entre ambos, César Huerta lució una playera debajo del uniforme de Pumas que tenía una leyenda muy particular, “Rehecho en CU”. Este mensaje no fue tomado de la mejor manera por la afición de Chivas y tienen preparado un recibimiento especial en el juego de este sábado.

César Huerta fue consultado en el entrenamiento de este viernes si volvería a lucir aquella playera ante su ex equipo y la respuesta del jugador de Pumas fue contundente. “No, no …. tranqui”. Así respondió el atacante, esbozando una sonrisa cómplice. El “Rehecho en CU”, fue tendencia en la Liguilla del Apertura 2023, donde los de Pedregal eliminaron a los tapatíos.

Duelo aparte entre la afición de Chivas y Chino Huerta

Los aficionados del Guadalajara no vieron de buena manera la exhibición que llevó a cabo César Huerta tras lograr la clasificación ante su ex equipo. El futbolista fue el factor clave para que Pumas se quede con la llave ante el Rebaño Sagrado. Esta vez, los Chivahermanos buscarán la “revancha” y tienen algo preparado para recibir al ex futbolista de del rojiblanco.

En las últimas horas, Chiquete Orozco, jugador del Guadalajara, le mandó un mensaje al Chino Huerta, dejando entrever que por más que juegue en Pumas lleva ADN rojiblanco. “Es un canterano de acá, quieran o no trae el ADN de acá. Allá en Pumas se ganó a la gente, pero es canterano de acá”, refirió el defensor de las Chivas.

Encuesta ¿Crees que César Huerta exhibirá la playera nuevamente? ¿Crees que César Huerta exhibirá la playera nuevamente? YA VOTARON 0 PERSONAS

Chino Huerta quiere recuperar protagonismo en Pumas

Luego de completar un Apertura 2023 en gran nivel, a César Huerta le ha costado un poco más este 2024. El jugador se perdió varios juegos de Pumas producto de una lesión y su rendimiento dentro del campo no ha sido el mismo, este sábado tiene la gran chance de reivindicarse, justamente ante su ex equipo.