Bruno Marioni ha sido uno de los grandes delanteros que han jugado en la Liga MX, y en su caso, ha dejado un gran recuerdo en Pumas UNAM. En el club “Universitario”, el atacante ha brillado anotado una gran cantidad de goles.

Nacido en Argentina, Marioni ha marcado una época en futbol mexicano, dónde también vistió la playera del Toluca. Allí también tuvo un paso exitoso en cuanto a goles, marcando 20 tantos en 18 partidos disputados.

Una vez retirado del futbol, el delantero se dedicó a la dirección técnica, con pasos por equipos como Venados, Tepatitlán y también en Pumas. Por lo que siempre ha estado cerca de un campo de juego en México.

Bruno Marioni ha estado cerca de fichar por el América

Para sorpresa de los aficionados de Pumas, Bruno Marioni ha estado cerca de ser fichado por el Club América, rival clásico de los “Felinos”. Así lo reveló el propio delantero en una entrevista con el ‘Burro’ Van Rankin en Caliente TV.

Esta situación se dio cuando el goleador se encontraba recuperándose de una lesión, durante su etapa como jugador en el Tenerife de España, a fines de 2003. Allí recibió un llamado clave de Óscar Ruggeri, entrenador de “Las Águilas” en aquel momento, que lo quería en el equipo.

Marioni declaró, “Después de salir campeón y goleador me voy a España, y me quedo en Tenerife. Me tenía que operar, me estaba rehabilitando y recibo un llamado de Óscar Ruggeri, entrenador del América”.

El motivo por el cual Marioni no fichó por el América

Sobre la comunicación que tuvieron Ruggeri y Marioni, el delantero expresó, “Ruggeri me dijo, ¿Qué vas a hacer?’. ‘Voy a recuperarme, no sé si me quedo acá o me voy a otro lugar’ le respondo”.

Entonces el atacante agregó que el “Cabezón” le contó que, “Estoy viendo la posibilidad de traer un delantero, estoy negociando con el Piojo López, pero si no se da el Piojo López, ¿Te interesaría venir?“. A lo que Marioni dijo que “Sí”.

Finalmente Claudio López fichó el América, por lo que Bruno Marioni no arribó a las “Águilas”. Y unos años después, llegaría al futbol mexicano pero para fichar por Pumas UNAM.

El paso de Bruno Marioni por Pumas UNAM

Bruno Marioni ha tenido un rendimiento destacado en las 2 temporadas que jugó en Pumas UNAM. Vistió la playera del conjunto “Felino” entre 2004 y 2006, y disputó 57 partidos, y convirtió 34 goles. Además, consiguió el título de la Primera División del futbol mexicano en 2004.

Como entrenador de los “Universitarios”, estuvo al mando del equipo en 2019, donde dirigió el Clausura 2019 y la Copa MX 2019. Entre ambos torneos, sumó 18 juegos como DT, con 8 triunfos, 3 empates y 7 derrotas.