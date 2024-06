Luego de 16 años como ayudante de Antonio Mohamed, Gustavo Lema logró obtener su primera posibilidad de encabezar un plantel profesional. La institución encargada de darle esa chance fue Pumas UNAM, equipo al cual tomó este año luego del alejamiento del Turco a fines del 2023.

Ya han pasado seis meses de aquel momento y todo el Torneo Clausura de la Liga MX. Y en medio de la pretemporada con vistas al Apertura, el timonel argentino hizo un balance y explicó, en charla con Mediotiempo, qué sintió como conductor del club auriazul.

“Para mí fue un gusto enorme. La verdad que es un máster porque, más allá de haber estado muchos años en el futbol y prácticamente haber nacido en un vestuario, además de haber seguido a Tony (Mohamed) en una carrera de tan alto nivel, para mí esta experiencia fue única y la disfruté mucho”.

Además, el DT de Pumas aprovechó para agradecerle a sus jugadores, a la directiva y a la afición, en tanto que rescató el aprendizaje que obtuvo de los malos momentos vividos.

Gustavo Lema le agradeció a la afición, a los jugadores y a la directiva de Pumas. (Imago)

En ese sentido, agregó: “Lo he afrontado con mucho gusto y agradecimiento a mis jugadores porque me lo han hecho muy fácil. Un gran agradecimiento al club porque hubo un momento complicado y me demostraron que estaban tranquilos con su elección. El otro pilar del proyecto que es la afición, con las características de querer ganar y no importarle las explicaciones, que nos apoyó siempre. No hay puntos débiles en el repaso, los malos momentos generalmente son los que más aprendizajes te dan”.

Las palabras de Gustavo Lema sobre el mercado de fichajes de Pumas UNAM

Por otro lado, Lema se refirió al mercado de fichajes de Pumas UNAM y mencionó que una de las metas es “conformar un plantel más importante en números y en cantidad”.

“Una de las cuestiones que tenemos a mano, que no es fácil porque tiene que ver con presupuestos, es ampliar un poco el plantel. Vamos a tener más competencia, está la Leagues Cup, gracias a los puntos que sumamos también tenemos la Concachampions, entonces todo eso va a requerir un plantel mayor (…) a eso hay que sumarle los jóvenes que estamos trayendo a la pretemporada y el caudal de chicos que está yendo a selecciones juveniles, tenemos que conformar un plantel más importante en números y en cantidad”, aseveró.

Por último, el entrenador felino puntualizó en qué puestos se debe hacer el esfuerzo para sumar incorporaciones. Así, reconoció que “la búsqueda está en los puestos que han salido, se han ido jugadores muy importantes, muy buenos líderes dentro de la cancha y el vestidor. Los mercados están recién abiertos, no es fácil porque se nos viene el torneo encima”.