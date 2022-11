Ya jugaron las 32 selecciones que participan en el Mundial Qatar 2022, luego de culminar una primera fecha que dejó partidos sumamente interesantes. Y es que algunos equipos ratificaron su condición de aspirantes al título, pero en otros casos se dieron resultados completamente inesperados por los aficionados del futbol.

La primera gran exhibición del Mundial la propinó Inglaterra, que dio un recital en la goleada ante Irán por el escandaloso marcador de 6-2. Luego vino Francia, que no se quedó atrás y aplastó a Australia por 4-1con un doblete de Olivier Giroud, mientras que España hizo lo propio con un 7-0 frente a Costa Rica que dio de qué hablar.

También hubo espacio para la sorpresa. Y una de las más importantes fue la de Arabia Saudita, que se quedó con los tres puntos ante la Argentina de Lionel Messi por 2-1. Lo mismo pasó en el debut de Alemania, que se vio superado por un equipo de Japón que hizo un partido perfecto para llevarse la victoria en la segunda mitad.

Tras haberse disputado todos los partidos de la Jornada 1 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, el equipo periodístico de Bolavip eligió a los jugadores que conforman el 11 ideal de esta primera fecha. Y sí, hay un mexicano que destaca en esta alineación repleta de figuras que vienen rindiendo a un altísimo nivel.

GUILLERMO OCHOA

San Memo tuvo una soberbia actuación en el debut contra Polonia, rival contra el que la Selección Mexicana igualó 0-0. El punto conseguido fue gracias al portero del América, que estuvo seguro en todas las facetas del juego y además le atajó un penal a Robert Lewandowski.

ACHRAF HAKIMI

El lateral del París Saint-Germain fue de lo más destacado en el empate entre Marruecos y Croacia. Hakimi siempre estuvo seguro en defensa y mantuvo neutralizado a Ivan Perisic, una de las principales amenazas del seleccionado europeo.

HARRY MAGUIRE

Maguire lo hizo todo bien: atento a las coberturas, correcto en los relevos y siempre peligroso en el juego aéreo en cada situación a balón parado. El central fue de lo más destacado en Inglaterra, algo que contrasta con su presente en el Manchester United.

VIRGIL VAN DIJK

Países Bajos no brilló en su debut contra Senegal, rival contra el que tuvo muchos más problemas de lo esperado. Sin embargo, Virgil van Dijk siempre fue una garantía en el fondo y también generó situaciones cuando pisó el área rival. Notable partido del central del Liverpool.

JORDI ALBA

¡Como en los mejores tiempos! Jordi Alba jugó un partidazo contra Costa Rica, facilitando una rápida salida con pelota dominada, generando superioridad numérica por el costado izquierdo y aportando una gran asistencia para el golazo de Marco Asensio. No podía faltar en este 11.

CASEMIRO

No tuvo un partido sencillo, pero Casemiro dio una nueva cátedra de lo que debe ser un volante de contención. La estrella del Manchester United estuvo atento para anticipar cada intento de contragolpe serbio, recuperar la pelota y probar con su excelente pegada cuando no habían espacios. Casi marca un golazo, pero el travesaño le dijo que no. Clave en la victoria de Brasil.

GAVI

Es un escándalo de futbolista. Gavi fue una de las piezas más importantes en la goleada de España, tanto en la rápida circulación de la pelota como en el desequilibrio que genera por el centro cuando decide ir al frente. Su golazo de volea es solo una muestra del enorme talento que tiene la joya del Barcelona. ¿Lo mejor? Solo tiene 18 años...

BUKAYO SAKA

La estrella del Arsenal no tardó demasiado en justificar su presencia en el equipo titular de Inglaterra. Saka fue indescifrable para Irán, siendo letal en el uno contra uno y destrabando el partido con un zapatazo al ángulo para poner el 2-0 de los ingleses a los 43 minutos de juego.

KYLIAN MBAPPÉ

Francia arrasó en su primera presentación en Qatar. Y eso fue posible, en gran medida, por la maravillosa presentación de Kylian Mbappé. El atacante se vio con la confianza de quien se sabe vigente campeón del mundo, destrozando a la defensa de Australia con su cambio de ritmo y estableciendo una sociedad muy interesante con Giroud. Kiki hizo olvidar a Benzema, al menos por 90 minutos.

ENNER VALENCIA

Ecuador se quedó con los primeros tres puntos de la Copa del Mundo, consiguiendo una gran victoria contra Qatar por 2-0. El gran protagonismo del partido fue Enner Valencia, delantero que tuvo una enorme contundencia de cara al arco tras convertir un doblete.

RICHARLISON

El equipo ideal lo completa Richarlison. Aunque no tuvo tanta participación como otros jugadores, lo cierto es que el delantero brasileño apareció cuando más lo necesitaba su equipo: rompió con el empate sin goles a los 62 minutos y cuando mejor estaba Serbia, sentenció el partido con un increíble remate de tijera.

ASÍ QUEDÓ EL EQUIPO IDEAL DE LA FECHA 1

