Gerardo Martino aún no confirmó quiénes serán los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar, pero Erick Gutiérrez ya sabe que contará con uno de los cupos para la mitad de la cancha. El mediocampista del PSV se mostró contento con los pasos que ha dado durante el último tiempo.

Gutiérrez es uno de los que jugará su segundo Mundial, por lo que comparó su llegada a este certamen con el anterior, en Rusia 2018: "No estuve mucho en el proceso de (Juan Carlos) Osorio. Al final me metí por una lesión de Diego Reyes el último día. Él decidió hacerse un lado porque no estaba al 100 por ciento. Yo era consciente de cómo me metí al Mundial, pero al final estuve ahí. Lo disfruté como los que jugaban", recordó el mediocampista.

En diálogo con Marca Claro, Guti se mostró mucho más confiado ahora en poder aportar al Tri: "Yo no me imaginaba ir y al final fui y disfruté. Ahora es totalmente distinto. Estoy cumpliendo mi sueño. Venir a Europa. Jugar competencias de gran nivel. Me siento importante y muy bien para aportar cosas buenas a la selección. Espero que lo que estoy demostrando aquí en mi club poderlo llevar a selección y ayudar", explicó.

Respecto al recorte que se hará en la lista definitiva, Gutiérrez recordó su situación en Rusia 2018, cuando ingresó a último momento: "Al final viajé. Yo sabía que iba a viajar a ayudar. No iba a ir a la Copa del Mundo. Me iba a regresar, pero me preguntaron si quería ir a ayudar. Yo dije que sí. Me metí al Mundial por una lesión. No se la deseo nadie, pero al final fui. Tienes que aguantar. Es un sueño el Mundial", afirmó el mediocampista del PSV.

El caso de Raúl Jiménez

Aunque sin mencionarlo de manera directa, Guti también se refirió a quienes llegan recuperándose de lesiones, como es el caso de Raúl Jiménez. "Entiendo las dos partes. Los que están lesionados entiendo su deseo de ir. Trabajaron muchísimo para eso y a veces suceden lesiones. Al final ellos van a ser los honestos. Los que van a decidir si no están bien. Creo que son jugadores muy maduros y con muy buena trayectoria que van a tomar la mejor decisión tanto para ellos como para la selección", aseguró.