Las cosas no fueron nada bien para los cuatro representativos de la Concacaf en el Mundial de Qatar. Tres de ellos, México, Costa Rica y Canadá, fueron eliminados en fase de grupos; mientras que Estados Unidos, el único que consiguió sacar boleto a octavos de final, cayó en esa instancia 3-1 frente a los Países Bajos.

El pobre nivel futbolístico que mostró la región en la máxima competencia futbolística enciende una alarma teniendo en cuenta que le tocará recibir la próxima edición de la Copa del Mundo, pues en 2026 compartirán el privilegio de ser sede México, Estados Unidos y Canadá; por lo que la exigencia de dejar bien parado el futbol de Centro y Norte América será doble.

En relación a ello, los porteros Guillermo Memo Ochoa y Keylor Navas coincidieron en una recomendación que a su parecer ayudaría a incrementar el nivel de juego del área, que actualmente no solo se vio superado por los grandes seleccionados europeos y sudamericanos, sino también por los africanos y los asiáticos.

"Ojalá se pueda conseguir ir a la Copa Asia, Copa América, no jugar sólo amistosos en Estados Unidos. Eso no nos va a beneficiar, hay cosas para construir y sumar, hay gente con talento que tiene que apretar e ir a Europa", expresó hace algunos días Memo, pensando en el ciclo que tendrá como última parada el Mundial de 2026 y durante el cual México -como Estados Unidos y Canadá- no participará de las Eliminatorias.

"Es importante que el futbol de Costa Rica va creciendo, pero ojalá todos los jóvenes, todos estos jóvenes puedan salir a grandes ligas europeas, que puedan competir a un gran nivel todos los domingos y no sólo en un Mundial", opinó en la misma dirección Keylor Navas, uno de los máximos ídolos en la historia del futbol tico.