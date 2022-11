Estados Unidos calienta su partido contra Inglaterra: "Las arañas me espantan más"

Quedan pocas dudas que este viernes 25 de noviembre, el partido más atractivo es el que protagonizarán Inglaterra y Estados Unidos, conjuntos llamados a pelear por el liderato del Grupo B de Qatar 2022.

Estos dos países no tienen un gran historial entre ellos, pero se conoce perfectamente las diferencias ideológicas que los separan y todo lo que estará en juego, pareciendo garantía de un gran cotejo en el Estadio Al Bayt.

El cuadro norteamericano fue el que primero se encargó de calentar el duelo a través de su capitán Tyler Adams, asegurando que respeta a Inglaterra, pero no les genera temor alguno tenerlos frente a frente.

"Inglaterra aún es un equipo grande, aunque al final del día, ¿existe algún factor de intimidación? Reconozco que no hay muchas cosas que me puedan asustar de ellos. Las arañas me espantan más que Inglaterra. Así que está bien para mí".

Pero no todo fueron ataques por parte de Adams, también reconociendo la calidad de su rival: "Tener la oportunidad de jugar contra extraordinarios jugadores. Pero es algo que ya he hecho antes. Queremos demostrar que también somos capaces. Que Estados Unidos está creciendo de gran forma en selecciones", dijo para finalizar el elemento del Leeds United.

