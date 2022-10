Ya comenzó la cuenta regresiva para la participación de la Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022, donde el equipo de Gerardo Martino tiene la complicada tarea de enfrentar a Argentina, Polonia y Arabia Saudita en la pelea por el boleto a los Octavos de Final. Todos estos meses han sido de una enorme competencia interna en el Tri, donde nadie tuvo un puesto asegurado para esta competición. Es por eso que muchos jugadores se vieron incluso en la obligación de cambiar de equipo para sumar minutos.

Este miércolers 26 de octubre, el entrenador argentino hizo oficial la prelista de los 31 jugadores contemplados para la cita máxima del futbol que se disputará en Medio Oriente. Y aunque esto no garantiza su presencia, aquellos que se quedaron fuera de esta nómina no tienen opciones de estar. En Bolavip hacemos un recuento de las grandes figuras que no estarán a disposición del estratega:

Chicharito Hernández

Javier Hernández estuvo en el centro del debate durante varios meses, siendo una opción que muchos pidieron para resolver los problemas ofensivos de la Selección Mexicana. El delantero hizo todo lo posible para convencer a Martino, luego de convertir 18 goles en la temporada regular y completar los mejores registros en toda su carrera; sin embargo, nada de esto fue suficiente para cambiar la opinión del Tata.

Carlos Acevedo

La portería nunca estuvo en discusión: Guillermo Ochoa será el titular de la Selección de México en Qatar 2022. Sin embargo, Carlos Acevedo viene completando muy buenas actuaciones con Santos Laguna y haciendo méritos para ser parte de la nómina definitiva. Pero lo cierto es que Gerardo Martino apostó por la experiencia entre los tres postes, considerando a Rodolfo Cota y Alfredo Talavera por encima de él.

Marcelo Flores

Tras anunciar su decisión de representar a México a nivel internacional, el nombre de Marcelo Flores comenzó a sonar con fuerza para entrar en la lista definitiva de México. El volante se marchó en calidad de préstamo al Real Oviedo y tuvo algunos minutos en la Liga de Naciones, pero nada de esto fue suficiente. El talento mexicano seguramente encabezará el recambio generacional, pero por ahora tendrá que esperar.

Alejandro Zendejas

El Club América mostró un alto nivel en el Torneo Apertura 2022 y uno de los grandes responsables fue Alejandro Zendejas. El joven extremo ha completado extraordinarias actuaciones y muchos lo candidatearon para reforzar el ataque de la Selección de México, pero el problema con la FMF al no renunciar a su derecho de representar a Estados Unidos tuvo un peso determinante en la decisión.