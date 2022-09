Conforme se acerca la Copa del Mundo Qatar 2022, se incrementan las informaciones de los rivales que le tocaron a la selección mexicana en el Grupo C: el primero será Polonia de Robert Lewandowski, el segundo será Argentina de Lionel Messi y el tercero es Arabia Saudita de Salem Al-Dawsari.

La selección mexicana enfrentará a Polonia el martes 22 de noviembre en el estadio 974 en Ras Abu Aboud, Doha, y sus siguientes dos partidos serán en el estadio Icónico de Lusail en la ciudad del mismo nombre contra Argentina el sábado 26 y ante Arabia Saudita el miércoles 30.

En el papel, diversos sectores de prensa y afición consideran a Arabia Saudita el rival más accesible del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022. Una leyenda de esta selección de Medio Oriente, el ex delantero Saeed Al-Owairan, comentó que "vamos a jugar contra Argentina y México, dos equipos muy duros. Tenemos que encontrar el camino a nuestro objetivo, prevenir los goles, hay que hacer algo, pero no es fácil calificar a la segunda ronda, lo deseo, pero no es fácil, esos logros requieren trabajo duro".

En entrevista para TUDN, respecto al partido contra la selección mexicana, Saeed Al-Owairan consideró que la victoria en su tercer partido de la fase de grupos "es posible, pero no va a ser fácil. Conozco las circunstancias malas de la selección mexicana, así que debemos presionarlos arriba para contrarrestar su buen juego y técnica. México calificó fácil al Mundial. No sé qué va a pasar, pero estoy seguro que el técnico dará lo mejor de sí. Sé que no será fácil, pero creo que todo es posible".

La debilidad de Arabia Saudita

Recordado por un gol al estilo de Diego Armando Maradona partiendo de mediacancha contra Bélgica en el Mundial de Estados Unidos 1994, Saeed Al-Owairan compartió la principal debilidad de la selección de Arabia Saudita: "Hay un problema con nuestra defensa. Herve Renard (director técnico) ha trabajado muy fuerte para encontrar a los defensores adecuados. El problema es que recibimos goles".