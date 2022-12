En Qatar 2022, Croacia no pudo alcanzar la Final de la Copa del Mundo luego de haber caído por 3-0 ante Argentina en la primera Semifinal del certamen. Por otra parte, luego de la dolorosa derrota, Luka Modrić habló en conferencia de prensa y apuntó contra el árbitro del partido.

En el Estadio Lusail, el seleccionado albiceleste volvió a dar un golpe en la mesa para estar nuevamente para estar en la definición de un campeonato del mundo. Lionel Messi abrió el marcador desde el punto penal, mientras que Julián Álvarez anotó un doblete. El segundo fue una enorme jugada del capitán argentino para habilitar al futbolista del Manchester City.

Por otro lado, Croacia intentó y no pudo poner en riesgo a una Argentina que en cada uno de los ataques se lo llevó por delante. A su vez, tras la eliminación, fue Luka Modrić quien revivió la polémica luego de que haya estallado con el árbitro Daniele Orsato, el responsable de cobrar el penal que abrió un encuentro muy parejo.

“Estábamos bien hasta el penal, que para mi no fue. No suelo hablar de los árbitros, pero hoy es imposible no hacerlo. Es de los peores que conozco y no lo digo sólo por hoy porque me dirigió antes, es un desastre”, expresó el jugador del Real Madrid post encuentro. De todas maneras, el croata felicitó a los argentinos al decir: “A pesar de eso, enhorabuena Argentina”.

Portugal había explotado contra Argentina y el arbitraje

Cabe recordar que no es el primer jugador que estalla con el arbitraje y Argentina, ya que Pepe y Bruno Fernández explotaron contra Facundo Tello al decir que se hace todo para que los sudamericanos sean campeones. "Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi. Esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir: Argentina será campeona”, expresó el defensa tras la eliminación de Portugal contra Marruecos.