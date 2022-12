El ex silbante analista señaló que el arbitraje se equivocó en favor de la Albiceleste y desató la polémica con sus seguidores de Twitter.

Qatar 2022: para Felipe Ramos Rizo no era penalti el de Argentina contra Croacia en Semifinales

En la primera Semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022 jugada en la cancha del estadio Lusail, la Selección de Argentina logró una clara y contundente victoria sobre la de Croacia, sin embargo, la polémica quedó plasmada por la jugada de la que se derivó el primer gol del partido.

Se jugaba el minuto 32 cuando Lionel Messi proyectó con un pase desde el mediocampo a su compañero Julián Álvarez; el jugador número 9 de la Albiceleste enfrentó al portero croata Dominik Livaković y cayó dentro del área; el árbitro italiano Daniele Orsato marcó el penalti de manera inmediata. El 10 argentino acertó el penalti.

De inmediato, la jugada fue sometida a exhaustivos observaciones y análisis y los diferentes especialistas dieron su sentencia. El ex árbitro Felipe Ramos Rizo fue contundente en su cuenta de Twitter: "Por favor, eso no es penal, el portero de Croacia está detenido y el argentino choca".

"Penal inexistente", subrayó Felipe Ramos Rizo avalado por su jerarquía de árbitro mundialista en Corea-Japón 2002. Algunos usuarios de Twitter confrontaron la versión del analista de ESPN y Récord con comentarios como "Ya no saben qué inventar para generar polemica, el penal (y roja) más claro del Mundial" o "Si esto no es penal, no se que lo sea".

Los penaltis para Argentina en Qatar 2022

En redes sociales se abrió un debate entre especialistas y aficionados. Hay quienes afirman que a lo largo de la Copa del Mundo Qatar 2022 los árbitros se han equivocado a favor de Argentina y señalaron los penaltis para la Albiceleste en los partidos contra Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos y Croacia.