Para nadie es un secreto que Brasil es uno de los máximos candidatos para llevarse el título en Qatar 2022, contando con una poderosa generación que puede ganarle a cualquiera. Sin embargo, hay un rival contra el que no se confían cuando les toca cruzarse en un torneo internacional: México.

De acuerdo con Antonio Mohamed, los apasionados fanáticos Amazónicos no querían cruzarse contra el Tricolor en Qatar 2022, sabiendo que el cuadro ahora dirigido por el Tata Martino suele crecerse cuando debe enfrentarse contra rivales de una categoría mayor en la Copa del Mundo.

Actualmente, el Turco es el entrenador de Atlético Mineiro, contando a Fox Sports que en aquel país existe verdadero respeto al cuadro Azteca: "Los que no quieren enfrentar a México son los brasileños, esa es la verdad, porque México siempre se crece. Cuando se iba a hacer el sorteo los brasileños me decían 'ojalá que no nos toque México, porque siempre nos complica'", contó.

Al final, la suerte determinó que la Verdeamarelha compartiera grupo con Suiza, Serbia y Camerún, mientras la Selección mexicana deberá enfrentarse ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Caminos similares, pero que no terminaron uniéndose.

NO HAY HEGEMONÍA, PERO SÍ LOS EXIGE

El balance histórico entre Brasil y México en todas las categorías es favorable para el cuadro hoy dirigido por Tite, llevándose 24 victorias, por ocho empates y diez triunfos Aztecas.

La historia se inclina ampliamente a favor de la Verdeamarelha en los Mundiales, cosechando cuatro victorias en cinco oportunidades contra México en el máximo torneo a nivel de Selecciones.