A cuatro años de distancia de haber participado por primera vez en la Copa del Mundo, en Rusia 2018, Edson Álvarez, mediocampista de la selección mexicana, se encuentra preparado para hacerle frente a los tres rivales correspondientes del Grupo C: Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

"Es mi segundo Mundial, obviamente ya me siento mejor. Me siento con mucha más experiencia yo creo que el Mundial de Rusia sólo fue una probadita y ahora me siento muy bien", comentó Edson Álvarez en entrevista con Mauricio Ymay, periodista de ESPN. Y sobre la actual selección mexicana apuntó: "Existe mucha frescura, mucha mentalidad joven, mentalidad nueva, obviamente siguiendo siempre las formas que se nos piden"

Cuando Juan Carlos Osorio convocó a Edson Álvarez para la Copa del Mundo Rusia 2018 tenía tres años de haber debutado con el América. En la actualidad cuenta con 25 años y se encuentra en su cuarta temporada con el Ajax de Holanda. Sobre la oportunidad de enfrentar a selecciones como Polonia y Argentina apuntó que "temerles, para nada, respetas la jerarquía y los nombres que existen, pero miedo para nada".

Sobre la oportunidad de estar en el Mundial Qatar 2022, Edson Álvarez comentó que voy a "Disfrutarlo porque el primer mundial con 21 años recién cumplidos fue una gran responsabilidad entonces cómo que no tuve esa madurez para enfrentarlo, era muy chico, muy joven y ahora esa es mi expectativa ahora, ir y disfrutarlo porque es cosa qué pasa cada cuatro años".

Edson Álvarez y el liderazgo en la selección mexicana

Con 59 partidos en la selección mexicana, Edson Álvarez aún no se siente una referencia del Tri. "Yo creo que eso se tiene que hacer en la cancha, yo no puedo decir soy el líder, porque hay gente con experiencia como Andrés (Guardado), Mémo (Guillermo Ochoa) y Héctor (Moreno) que tienen mucha experiencia, obviamente que me fijo en ellos para adquirir lo que ellos saben y en el futuro poder tomar esa responsabilidad".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22