Pasan los días y está cada vez más cerca el comienzo del Mundial de Qatar 2022. La primera de las grandes expectativas de la afición mexicana es conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que la Selección Nacional dará a conocer en los próximos días. El entrenador tendría definidos los nombres, pero a nivel general todavía permanecen algunas dudas.

Una de las grandes incógnitas de la convocatoria tiene que ver con la presencia o no de Diego Laiez, uno de los grandes valores futbolísticos del país pero que en los últimos tiempos no ha tenido protagonismo en el Viejo Continente. La falta de minutos en su etapa con el Real Betis lo motivó a moverse al Sporting Braga, donde lamentablemente se encontró con la misma suerte, situación que hoy genera esta gran incógnita.

Consultado sobre esta situación, el propio Lainez rompió el silencio en las últimas horas y no le ocultó a Gerardo Martino sus sensaciones. El surgido en el Club América se mostró ilusionado y ansioso por conocer si podrá disputar su primera Copa del Mundo, después de años de trabajo y de haber sido parte del proceso del entrenador.

“Es una ilusión para mí. Es algo por lo que he trabajado, no nomás estos cuatro años sino más tiempo y estar en un Mundial para mí será algo especial. Significa mucho, es una responsabilidad porque uno nunca quiere fallarle a nadie”, declaró el atacante en diálogo con TUDN.

“No se me puede recriminar nada, cuando lo he hecho, lo he hecho bien, con goles y asistencias. Cada vez que se me dé la oportunidad voy a seguir por ese camino”, agregó el futbolista en relación a las críticas por la falta de minutos en sus clubes.

¿Cómo le irá a México en el grupo del Mundial?

De cara al grupo que la Selección Mexicana deberá afrontar en el Mundial de Qatar, Lainez admitió las dificultades, pero se mostró confiado en avanzar: “Yo creo que tenemos buenas posibilidades de avanzar por nuestros objetivos. Es un grupo muy parejo, puede haber una sorpresa para cualquier, en un Mundial puede pasar para todos".