Jordi Cortizo, uno de los jugadores más importantes de Rayados, sorprendió al arremeter contra el Estadio BBVA. El futbolista de La Pandilla se mostró crítico con el recinto albiazul aduciendo lo difícil que es jugar allí por el calor e incluso lo comparó con lo que experimentaba en Puebla, su antiguo equipo.

Al respecto, en charla con Roberto Martínez en el podcast Creativo, Cortizo manifestó: “Es un horno, en la cancha está cabrón, entonces a mí eso me cansa mucho más en todo sentido, porque es hasta un ahogo más culer*. Estás todo sudado, sientes pesadas las piernas y me deshidrato mucho más al sudar tanto y salgo mucho más muerto de un entrenamiento aquí, que en Puebla, el clima está a toda madre. Un partido o entrenamiento aquí, termino liquidado. Me canso mucho más”.

Jordi Cortizo afirmó que se cansa más en el Estadio BBVA. (Imago)

Pero eso no fue todo, ya que el delantero también le apuntó al campo de juego del Estadio BBVA hasta el punto de marcarlo como una de las peores de México. Además, halago el césped del Volcán, recinto donde disputa sus encuentros de local Tigres UANL, acérrimo rival de Rayados.

“(En el Estadio BBVA) a una parte no le da el sol, no le da el aire y el pasto que han puesto no ha funcionado. Ahora pusieron un pasto híbrido, entonces espero que se mejore la cancha y aguante un poquito más. Para mí, la peor cancha de México en cuestión pasto (…) bueno, la peor es la de Tijuana, que es sintético y te mata. Es muy dura. Vas a la de Tigres y no pasa nada, entonces no es un tema de la ciudad”, agregó.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre los dichos de Jordi Cortizo?

Este sábado 13 de julio, Rayados recibirá a Cruz Azul en el Gigante de Acero desde las 21:10 por la segunda jornada del Apertura 2024. Y durante la rueda de prensa previa al encuentro, Fernando Ortiz, DT de Rayados, fue consultado sobre las declaraciones de Jordi Cortizo al respecto del estadio de La Pandilla.

Si bien el entrenador afirmó no haber escuchado las palabras de su dirigido, mostró una opinión diversa a la del seleccionado mexicano y comentó: “Yo creo que sí es difícil para cualquier jugador y para cualquier institución venir a jugar al estadio. El calor es algo normal, algo típico de la ciudad. Sumado a eso, el calor y la euforia que genera la afición es mucho mejor para nosotros”.

Ortiz habló positivamente del Estadio BBVA y la afición de Rayados. (Imago)

En tanto, dijo que los ingenieros se encuentran trabajando para mejorar el campo de juego el cual, según su visión, está mejorando.

“Los ingenieros están trabajando. Es muy notorio al día de hoy. Como han visto, ya hemos trabajado dos veces por semana en el estadio. Creo que han hecho un trabajo adecuado para lo que venía sucediendo (…) estoy en una institución que realmente se mueve y quiere lograr las peticiones que yo tengo como entrenador. Hay una mejora muy notoria. Así que se quede el Flaquito (Jordi Cortizo)”, concluyó.