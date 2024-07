El comienzo de Rayados en el Apertura 2024 ha sido positivo y, pese a una dura derrota frente a Cruz Azul, cosechó una buena cantidad de puntos. Sin embargo, lejos de estar conforme del todo con lo hecho por su equipo hasta ahora, Fernando Ortiz lanzó una autocrítica inesperada.

Este sábado, Monterrey tuvo que sufrir más de lo esperado, aunque finalmente terminó obteniendo una importante victoria frente a Querétaro. Es por eso que ahora, el conjunto albiazul llegará a la Leagues Cup con confianza, y sabiendo que está bien posicionado en la tabla del Apertura 2024.

Fernando Ortiz, crítico con el rendimiento de Rayados

En rueda de prensa tras el triunfo ante Gallos, el Tano no se mostró del todo conforme con su equipo. “Si bien tenemos 9 puntos sobre 12, la exigencia mía me lleva a decir que a lo mejor no tuvimos el futbol que queríamos. Si bien por momentos lo tuvimos, sufrimos de nuevo en momentos en los que no tenía sentido sufrir”, lanzó.

Hasta el momento, Rayados ha vencido a Pachuca, Necaxa y Querétaro en este Apertura 2024, aunque en ninguno pudo hacerlo por una diferencia mayor a un gol. Pero, además, todavía está en el recuerdo la dura derrota de la jornada 2 sufrida ante Cruz Azul.

¿Qué espera Fernando Ortiz de Rayados en la Leagues Cup?

Ahora, Rayados dejará de pensar en el Apertura 2024, y apuntará los reflectores a la Leagues Cup. Y pensando en la misma, Ortiz se mostró optimista: “Nosotros iremos a la competencia a querer ganar, en los partidos vamos a buscar la victoria y así sucesivamente hasta donde lleguemos. Desde que subamos al avión la mentalidad de los jugadores será traer la copa a Monterrey”.

