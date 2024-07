Óliver Torres es el fichaje estrella de Rayados durante este mercado. Monterrey también incorporó a Johan Rojas y a Roberto de la Rosa y aún sigue activo, pero el español es quien más expectativas genera.

El centrocampista aún no debutó con Rayados y se espera que lo haga el próximo 30 de julio, día en el que la Pandilla se enfrentará a Austin FC por la primera jornada de la Leagues Cup.

Óliver Torres continúa entrenando a las órdenes de Fernando Ortiz y sigue conociendo la ciudad mientras espera sumar sus primeros minutos con la playera albiazul. Por otro lado, el español reveló que tuvo otras ofertas en este mercado además de la de Rayados.

¿Qué ofertas tuvo Óliver Torres antes de fichar con Rayados?

“Tenía ofertas en Arabia, pero no me convenció el proyecto. Podía irme a Olympiakos con Mendilibar, también tuve propuestas en España e Italia…”, comentó en un principio el centrocampista en RG La Deportiva.

Óliver Torres paseando por Monterrey (Fuente: @olitorres10)

“Pero sentía que iba a seguir siendo el mismo. Para mí estar en Rayados es un salto de carrera, porque llegó a uno de los equipos que quieren volver a campeonar, con mejor exposición”, añadió Óliver Torres sobre lo que le generó Rayados.

Por último, el español expresó que está preparado para el reto: “Llevo 13 años viviendo lo mismo. Es bonito y quiero estar en México, donde la gente espera mucho de mí, pero no me ha visto jugar, que no tendrán una etiqueta marcada. Sé que se espera mucho, pero estoy preparado”.