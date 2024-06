La novela entre Jordi Cortizo y su posible fichaje con Chivas es una de las historias del mercado de fichajes en el mundo de Rayados. Y parecería que aún faltan muchas cosas por suceder.

Mientras hay rumores y distintos protagonistas hablan sobre el tema, Jordi Cortizo se encuentra con la Selección Mexicana, la cual debutará este sábado en la Copa América 2024 frente a Jamaica a las 19:00hs.

Lo cierto hasta el momento es que Chivas no le presentó ninguna oferta en concreto a Rayados por el extremo, pero el interés del Rebaño es real. En este sentido, Fernando Ortiz habló acerca de su futbolista.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre la posible venta de Jordi Cortizo a Chivas?

“Yo soy muy particular en esto. Yo no le cierro la puerta a nadie. En el caso de Jordi (Cortizo), si bien esta considerado en el plantel y tiene contrato con la institución, si hay una posibilidad yo no le cierro la puerta a nadie, sea Jordi Cortizo, Sergio Canales o quien sea. Ellos toman la decisión de donde quieren jugar”, comentó el DT de Monterrey en una entrevista con Canal 6 Deportes.

Fernando Ortiz habló sobre Jordi Cortizo (Imago)

“Para mí nadie es imprescindible en una institución. Yo no le cierro la puerta a nadie, pero eso no quiere decir que no lo tenga en cuenta. Jordi Cortizo está considerado y tiene un contrato laboral, pero si existe la posibilidad, si él decide irse, yo no me voy a oponer a nada”, agregó Fernando Ortiz sobre Jordi Cortizo.

¿Cuánto pide Rayados por Jordi Cortizo?

Si bien se habla del interés de Chivas desde hace semanas, Rayados todavía no recibió ninguna oferta en concreta. Sin embargo, se estima que Monterrey aceptaría vender a Jordi Cortizo por una propuesta de aproximadamente 10 millones de dólares.

Asimismo, mucho dependerá de la decisión que tome el jugador, pero como el extremo de Rayados está actualmente con la Selección Mexicana, la novela entre Jordi Cortizo y Chivas es probable que se estire hasta que concluya la participación del Tri en la Copa América.