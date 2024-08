En el marco de la Jornada 3 del Grupo 1 de la Conferencia Oeste, Rayados de Monterrey empató 1-1 con Pumas, perdió 3-0 en los penales y quedó eliminado en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024. El DT y la plantilla quedaron golpeados por la temprana despedidas.

Fernando Ortiz, director técnico del equipo regiomontano no ocultó su desazón: “Estamos dolidos, esa es la verdad“- Y se refirió a los comentarios en internet: “Con respecto a redes sociales, no miro nada. El tema de fracaso no, para mí eso es no intentar, nosotros intentamos“.

En un momento también se enojó con periodistas en la conferencia: “¿Vieron los partidos? ¿Fuimos superiores? ¿Más llegadas? ¿Más remates? ¿Quién para ustedes merecía pasar?”. Y profundizó: “Ese es otro análisis, estamos dolidos, obviamente que a nadie le gusta perder, no clasificamos, pero el análisis profundo no pasa en lo que ocurre en cada momento”.

El Tano también ahondó en la labor de sus dirigidos: “Por momentos el equipo a mí me gustó, no fuimos certeros, no aprovechamos los momentos que tuvimos de llegadas que considero fueron claras, rematamos y no la metimos, a trabajar”. “Soy de los entrenadores que trabajan, corrigen”, enfatizó.

Por último admitió que su equipo debió haber pasado de instancia: “No superamos la Fase de Grupos, el equipo en ambos partidos mereció un poco más“. “Aceptarlas (las críticas), como lo he hecho en cada pregunta que me han hecho”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Monterrey?

El equipo que viste de azul y blanco volverá recién a la actividad de la Liga MX el próximo sábado 24 de agosto, cuando por la Jornada 5 del Apertura 2024 visite al Tijuana. Ortiz y su jugadores tendrán 20 días de preparación para además también sumar refuerzos y reconfigurar al equipo.

