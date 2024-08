Tras la lastimosa actuación en la Leagues Cup 2024, la directiva de Rayados de Monterrey tomó la determinación de cesar de su cargo a Fernando Ortiz y puso manos a la obra para buscar a su reemplazante. La intención de los dirigentes es que el sucesor del Tano sea también argentino.

En los últimos días son varios los nombres que surgieron para asumir como nuevo estratega de la entidad regiomontana. La mayoría argentinos: Eduardo Coudet, Eduardo Domínguez, Jorge Sampaoli, Eduardo Berizzo, Nicolás Larcamón, y otros que no trascendieron.

Maxi Meza está prácticamente vendido a River. [Foto Redes Sociales]

Una comitiva de Monterrey viajó a Argentina para tener reuniones con los técnicos argentinos en carpetas, para acercarles la oferta e intentar seducirlos. Manuel Filizola, Héctor Lara y José Antonio Noriega son lo encargados de encontrar al nuevo DT.

Sin embargo, acorde a la información del periodista Diego Armando Medina, en las reuniones con algunos entrenadores que tienen en vista, todos coincidían en querer mantener en la plantilla a Maximiliano Meza, volante argentino que está a punto de venderse a River.

¿Qué decidirá Rayados con Maxi Meza?

Pese a que todos los entrevistados hasta el momento tienen una debilidad con el futbolista argentino ex Gimnasia y Esgrima La Plata, la realidad es que los directivo del club no moverán su postura de venta. Eso sí, su salida podría provocar que los entrenadores buscados no estén convencidos de asumir sin una plantilla de jerarquía.

