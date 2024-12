Rayados sacó su boleto a la gran final de la Liga MX tras golear por 5-1 a Atlético de San Luis en el Estadio BBVA por una de las semifinales de vuelta del Apertura 2024. De esta manera, el conjunto regiomontano mantiene firme su ilusión de volver a consagrarse campeón del torneo nacional tras cinco años y conquistar finalmente la tan ansiada Sexta.

Una de las fortalezas del equipo dirigido por Martín Demichelis ha estado sin dudas en la parte ofensiva, sobre todo en lo que respecta a la presenta Liguilla. Sin ir más lejos, los albiazules convirtieron 12 tantos en tan solo cuatro encuentros e igualaron la marca goleadora del Apertura 2019, último torneo en el cual Monterrey levantó el título de campeón de Liga MX.

Cabe destacar que, en las actuales instancias de eliminación directa, Rayados anotó seis tantos tanto en cuartos de final (1-0 y 5-3 vs. Pumas UNAM) y la misma cantidad en las semifinales (1-2 y 5-1 vs. Atlético de San Luis). En tanto, en la Liguilla del Apertura 2019 los goles se repartieron de la siguiente manera: seis ante Santos en cuartos de final, tres vs. Necaxa en semifinales y tres frente al América en la final.

Rayados convirtió 12 goles en lo que va de la Liguilla del Apertura 2024. (Imago)

Hasta el momento, La Pandilla lleva anotados 38 goles en el actual certamen, teniendo en cuenta que durante la fase regular convirtió 26. Así, se ubica como el segundo equipo más goleador del torneo solo por detrás del Cruz Azul de Martín Anselmi (42).

Rayados entró a un selecto grupo de equipos tras su victoria ante Atlético de San Luis por las semifinales del Apertura 2024

La goleada ante Atlético de San Luis no solo le permitió a Rayados acceder a la final del Apertura 2024, sino que también lo hizo entrar en un selecto grupo de equipos mexicanos. Esto se debe a que el triunfo ante los Rojiblancos significó el N° 900 de la historia de Monterrey en Liga MX (60 por Liguilla y 841 en fase regular), lo que lo transformó en el séptimo club en llegar a dicha cifra en el balompié nacional.

Vale recordar que en este grupo ya se encontraban América, Chivas, Toluca, Cruz Azul, Pumas y Atlas.