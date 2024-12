Rayados buscará volver a las primeras planas en 2025 luego de un 2024 en el que estuvo cerca de volver a consagrarse en la Liga MX. Para ello, los regiomontanos saben que necesitarán una plantilla con variantes teniendo en cuenta las distintas competencias que afrontarán en la primera parte del próximo año, entre las que figuran el Clausura 2025, la Concachampions y el Mundial de Clubes.

Luego de varios días en silencio, el mercado de fichajes del Monterrey ha entregado su primera novedad. Se trata de la llegada de Luis Reyes, histórico jugador de Atlas que llegará a Nuevo León a costo cero, puesto que se encontraba como agente libre tras despedirse de las filas rojinegras el pasado 15 de diciembre.

La llegada del bicampeón de la Liga MX con la Academia (Apertura 2021 y Clausura 2022) a Rayados fue confirmada nada menos que por José Antonio Noriega, presidente deportivo de los albiazules, en conferencia de prensa. Al respecto, reveló: “Hoy en día no se pueden guardar secretos. No puedo dejar de decirles que Luis Reyes, más allá de que me va a matar nuestro director de medios porque lo tiene que anunciar en un rato, pero lo haré yo en este momento porque no les voy a decir una mentira. Será nuestro primer refuerzo”.

Asimismo, Tato elogió las condiciones del lateral izquierdo de 33 años quien jugará por primera vez en el equipo de la ciudad que lo vio nacer. “Un jugador con experiencia, con calidad, regio, genera identidad. Él está feliz de venir, me decía que estar de vuelta lo motiva mucho, además de venir a una institución como la nuestra”, agregó Noriega.

Luis Reyes ficha por Rayados como agente libre tras haber terminado su vínculo con Atlas. (Imago)

Cabe destacar que el también ex América y Atlético de San Luis, entre otros, ha disputado 28 partidos durante el 2024 teniendo en cuenta todas las competencias (Clausura y Apertura 2024, y Leagues Cup). Además, a pesar de su posición como defensa, consiguió anotar cuatro goles y brindó una asistencia.

¿Qué otros nombres están en la órbita de Rayados en el mercado de fichajes?

Ya con su primer fichaje asegurado, Rayados buscará nuevas variantes en el mercado de fichajes. Al respecto, Tato Noriega admitió que hay otros tres nombres en carpeta. Ellos son los de Nelson Deossa, de Pachuca, Ricardo Chávez, de Atlético de San Luis, y Gonzalo Montiel, de Sevilla.

“Son nombres que están en una serie de otros nombres y que pueden tener más o menos negociaciones abiertas y avanzadas. Nada concreto y definitivo. Ni lo asevero ni lo niego, son nombres que están como alternativas”, manifestó el directivo.