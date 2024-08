Una novela increíble salió a la luz hace instantes en la continuidad del mercado de fichajes de verano de los Rayados de Monterrey. Mientras aguarda por su debut oficial en el banquillo albiazul, el nuevo entrenador del primer equipo, Martín Demichelis, pidió un refuerzo que dará que hablar.

Es el caso de Franco Carboni, lateral izquierdo de 21 años de edad, que pertenece al Inter de Milán pero se encuentra cedido en River Plate de Argentina, último club donde dirigió el flamante DT del conjunto regiomontano.

Hasta ahí, la historia es simple. El entrenador lo conoce, le gusta y por eso lo pide para su nueva incursión profesional. Pero es más complejo: es que Demichelis lo llevó a River… ¡en esta ventana de transferencias! Por encargo del timonel argentino, la directiva del club rojiblanco lo fichó hace apenas semanas proveniente del equipo italiano.

Franco Carboni fue presentado como refuerzo de River el pasado 12 de julio, hace apenas un mes y ocho días. Desde entonces, ni siquiera ha debutado con la camiseta riverplatense. Tiene que ver con que Martín Demichelis fue despedido el 27 de julio por la institución, apenas quince días después del anuncio oficial de Carboni.

Franco Carboni en su presentación en River Plate [Foto: CARP]

Con la salida de Demichelis, el nuevo entrenador, Marcelo Gallardo, tomó la decisión de no tener en cuenta a Franco Carboni, más allá de que fue uno de los fichajes realizados por los altos mandos del club para la presente temporada. El DT entrante no tiene en sus planes al lateral, y por eso se abre una puerta de salida para el ex Inter.

Publicidad

Publicidad

Dada esta impensada situación, Demichelis pidió a Franco Carboni para Rayados en las últimas horas, de acuerdo a la información revelada por el periodista Uriel Iugt, especialista en mercado de fichajes de Argentina, que confirmó la solicitud del ex entrenador de River y que hoy está al frente de Rayados.

ver también ¿Buena alternativa? Rayados ya tiene un "Plan B" tras el "no" de AEK por Orbelín Pineda

¿Cómo es la situación de Franco Carboni con River Plate?

El marcador de punta izquierdo está a préstamo en River hasta Diciembre 2025, ya que la operación por la cual llegó desde Inter el pasado mes de julio fue una cesión por 18 meses, sin cargo y con una opción de compra de 4 millones de euros por el 100% de la ficha.

En este escenario, la solución que puede encontrar Rayados para destrabar la salida de Carboni y lograr una posible llegada, sería que rescinda la cesión con River Plate y luego Monterrey negociar otra directamente con Inter, dueño de la ficha del joven defensa argentino.

Publicidad

Publicidad