Maximiliano Meza habló por primera vez de manera pública sobre su salida y confirmó el fin de su etapa en Rayados, luego de media década viviendo en Monterrey. El volante pasó por las instalaciones del club y posteriormente se detuvo a conversar con la prensa presente.

“Estoy muy agradecido a todos, a la institución, a los que me trajeron a este gran club, increíble club, a la gente que hoy me da la oportunidad; hoy me toca sólo agradecer a Rayados, por hacerme una gran persona y aprender muchísimo estos años, sólo agradecimiento“, afirmó conmovido el mediocampista que en las próximas horas viajará hacia Argentina, su país natal.

El volante, que fichará por River Plate, explicó que el motivo de su salida ahora tiene que ver con que a fin de año se hubiese ido sin dejar moneda alguna. “Sentimos que era la necesidad y la oportunidad para el club para… ya se sabía lo que podía pasar en Diciembre; como jugador es una satisfacción grande que le pueda entrar algo de dinero al club, entonces eso me da tranquilidad“, confesó Maxi Meza en conversación con los medios que se acercaron.

“Fue una decisión familiar, uno no es egoísta y no toma la decisión por sí solo, detrás del jugador hay una familia y fue algo en conjunto; hoy toca despedirme de un gran club“, agregó el talentoso futbolista que llegó en 2019 y se va con más de dos centenares de partidos sobre su espalda y varios títulos ganados.

Maxi Meza contó cómo se siente al dejar el club que fue su casa durante toda esta parte de su vida adulta y profesional. “Me voy muy feliz pero a la vez vacío porque di todo para la institución, para algunos será poco, para otros mucho, pero siempre traté de dar lo mejor; siempre traté de tener el mayor respeto por el club las 24 horas porque todo el día pertenecemos a la institución, así que eso les quiero decir”, expresó el mediocentro desde su vehículo, con el cual se dirigirá al aeropuerto esta tarde para volar luego hacia Buenos Aires.

Por último, el experimentado volante ofensivo dejó una frase ilusionante de cara al futuro y se marchó con una sonrisa de oreja a oreja y emocionado. “Me marcho muy agradecido y espero que nos volvamos a encontrar“, concluyó Meza, que será vendido por Monterrey a cambio de 2 millones de dólares. A sus 31 años, tendrá un nuevo desafío por delante en un grande como Rayados.

