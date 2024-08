Luego del fracaso en Leagues Cup 2024, Rayados comenzará una nueva era. Con la salida de Fernando Ortiz del club, será el turno de Martín Demichelis, quien ya está generando gran ilusión en Monterrey. Y a la espera de su debut como DT del equipo, Nicolás Sánchez habló bien de él.

Nicolás Sánchez estará al mando del equipo durante el juego frente a Puebla (IMAGO)

El arribo al conjunto albiazul representará un gran desafío para el entrenador argentino. Pese a contar con una de las mejores plantillas de la Liga MX, Rayados está golpeado luego de lo sucedido en Leagues Cup. Por tal motivo, Demichelis tendrá que sobrellevar el clima que existe ahora mismo en Monterrey.

La buena noticia para el nuevo entrenador es que tendrá algunos días para entrenar con el equipo antes de hacer su debut. En el mientras tanto, Nico Sánchez serán quien ocupe ese lugar. Y justamente, este último habló bien de Martín antes de su llegada a la institución.

Los elogios de Nicolás Sánchez a Martín Demichelis

“No lo conozco profundamente a Martín, pero todos sabemos la clase de jugador que fue. Está preparado en esta carrera de entrenador y ya lo demostró en un club como River en esa competencia tan intensa local e internacionalmente. Entiendo que hoy el club está siguiendo una línea con los entrenadores. Hoy se buscará con Martín seguramente seguir por esa línea y seguir mejorando”, comentó inicialmente Nico en rueda de prensa.

A continuación, Sánchez afirmó que Demichelis llega en un buen momento: “Creo que no va a tener una gran dificultad. El equipo está bien y en el juego está aceitado. Seguramente él tendrá sus ideas y cambiará alguna que otra cosita, pero lo agarra preparado al plantel para para darle la información que él necesite dar”.

Nico Sánchez trabajará junto a Demichelis en Rayados

Por su parte, Nicolás reveló que estará a la par de Demichelis: “El día de después de Puebla, voy a estar en el cuerpo técnico de Martín para lo que él me necesite y para lo que el club me necesite. Estoy contento tener este tipo de responsabilidades porque me gustan, me gusta sentir que puedo ayudar al club, que puedo ayudar a los muchachos”.