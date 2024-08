En la ciudad de La Plata, en el marco de la Jornada 11 de la Liga Profesional de Fútbol, River visitaba a Gimnasia y Esgrima en El Bosque con el fin de sumar de a tres y acercarse a la punta del campeonato. Era un partido incómodo para el Millonario a raíz que tendrá entresemana el encuentro contra Talleres por la Copa Libertadores.

Sin embargo, todos los ojos posaron en Maximiliano Meza, el ex jugador de Rayados de Monterrey, cuya salida del club se estiró más de lo esperado. No solo era el debut de Meza en River si no que también lo haría en el estadio de Gimnasia, su primero club, donde se formó y jugó de manera profesional por primera vez.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se deshizo en elogios: “Sumamos un jugador de jerarquía. Con pocos días de acople al equipo, con una semana difícil para él, esperando que se resuelva su situación”. Y agregó: “Entró, creo que se vio su calidad, y esto es bueno”.

“Viene a aportar soluciones”, agregó el Muñeco, deslizando que podría ser de la partida para el duelo de Copa Libertadores ante la T, donde el equipo de Nuñez lidera la serie tras ganar en la ida por 1-0 con lo justo. De seguir avanzando, Meza podría convertirse en una pieza importante.

La importancia de Meza que no vio Rayados

La venta de Maxi Meza empezó a gestionarse de manera lenta, incluso cuando aún Fernando Ortiz era el DT de la entidad regiomontana. En su búsqueda de entrenador para el sucesor del Tano, todos los candidatos le comentaban a la directiva que deseaban retener al atacante, algo que al final no sucedió.

