Uno de los futbolistas que ha sido más criticado dentro de los Rayados de Monterrey en el Apertura 2025 fue Anthony Martial, ya que el futbolista venía con un cartel europeo que no podía pasar desapercibido, pero lamentablemente en el equipo de Doménec Torrent nunca se pudo ajustar en el torneo y fue así que quedaron eliminados en las semifinales.

Publicidad

Publicidad

Pero más allá de eso, individualmente no pudo conseguir anotaciones con la plantilla, por lo que eso molestó de más a los aficionados. Sin embargo, nadie hubiera pensado que el jugador estaría anotando su primer tanto con el equipo en la pretemporada del Clausura 2026, es decir en las semifinales de la Copa Pacífica Centenario.

En estos momentos se está llevando a cabo este torneo, que sólo se juega con cuatro clubes y a dos días, es decir hoy sábado 3 de enero y mañana domingo 4 de enero. Los de Monterrey se enfrentan ante los Leones Negros de la UDG y ya iban ganando en el primer tiempo con una anotación de Roberto de la Rosa tras asistencia de Sergio Canales.

El primer gol de Anthony Martial con Rayados

Pero eso no fue lo sorprendente, sino que al 38′ apareció Anthony Martial para anotar su primer gol en una competencia que lamentablemente no es oficial, pero que suma su diana vistiendo la camiseta del equipo regiomontano. El futbolista hizo una gran jugada por su banda quitándose al defensa y al arquero para concretar.

Publicidad

Publicidad

Así Martial sólo empujó el balón después de haber saltado al portero y consiguió su primer gol con el equipo. De esta manera, al medio tiempo del encuentro el equipo ya vence 2-0 a la escuadra de la UDG y aún le resta tiempo, donde el futbolista podría conseguir acrecentar el resultado y afianzarse en las anotaciones con el equipo de cara al Clausura 2026.

Tweet placeholder

ver también De Ocampos a Corona: Los jugadores de Rayados que no viajaron para disputar la Copa Pacífica 2026

En síntesis

Anthony Martial anotó su primer gol con Monterrey este 3 de enero ante Leones Negros.

anotó su primer gol con este ante Leones Negros. El delantero Anthony Martial marcó al minuto 38 tras una jugada individual en la Copa Pacífica .

marcó al minuto 38 tras una jugada individual en la . El equipo de Domènec Torrent vence 2-0 a la UDG al medio tiempo con goles de Martial y De la Rosa

Publicidad