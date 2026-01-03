Rayados juega este fin de semana la Copa Pacífica 2026, torneo en el que además de Monterrey participan Chivas, Atlas y Leones Negros. El certamen amistoso se lleva a cabo en el Estadio Jalisco: este sábado se disputan las semifinales y el domingo la final.

Tan solo resta una semana para que el equipo de Domènec Torrent debute en el Clausura 2026 contra Toluca, por lo que esta Copa Pacífica le servirá a Rayados como modo de preparación. Sin embargo, algunos futbolistas no estarán presentes en estos dos amistosos.

Los futbolistas que se quedaron en Monterrey

Víctor Guzmán, Lucas Ocampos, Jesús Corona, Michell Rodríguez y Gustavo Sánchez son los cinco jugadores que no viajaron a Guadalajara. De acuerdo a lo revelado por Once Diario, Domènec Torrent no los sumó a la convocatoria para darles descanso.

Víctor Guzmán y Tecatito Corona han arrastrado molestias en los últimos días y Lucas Ocampos aún no ha podido recuperarse del todo de la parálisis facial que sufrió. Por otro lado, el entrenador español incluyó en la nómina a varios jóvenes que tendrán la oportunidad de mostrarse.

Lucas Ocampos y Tecatito Corona, ausentes en la Copa Pacífica (2026)

Los canteranos que viajaron para la Copa Pacífica 2026

Kevin Cuneo (portero), Santiago Pérez (portero), César Bustos (defensa), Carlos Frayde (defensa), Santiago Bermúdez (centrocampista), José Urias (centrocampista), Omar Gálvez (mediapunta) y Aldhair Valenzuela (delantero) son los ocho canteranos de las Fuerzas Básicas que al menos estarán a disposición para la Copa Pacífica 2026.

Rayados juega este sábado la semifinal contra Leones Negros y, en caso de ganar, disputará la final de la Copa Pacífica 2026 este domingo con el ganador del juego entre Chivas y Atlas. En caso de perder, igualmente afrontará el partido por el tercer puesto con el perdedor del Clásico Tapatío.

En síntesis