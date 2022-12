Día oscuro es este jueves primero de diciembre para el futbol mexicano debido a que el Tri quedó eliminado en Qatar 2022. La Selección Mexicana derrotó a Arabia Saudita por 2-1, pero por diferencia de gol dijo adiós a la Copa del Mundo en la fase de grupos, resultado que no se daba desde el Mundial de 1978.

Por otro lado, luego de la eliminación, Gerardo Martino afirmó que su futuro estaba definido y afirmó que abandona la dirección técnica del Tri. Por su parte, Luis Chávez lanzó un llamativo tiro contra el Tata, mientras que Guillermo Ochoa exigió cambios a la Federación Mexicana de Futbol para el Mundial de 2026.

México dijo adiós a Qatar 2022

En la tarde de hoy, México arribó al Estadio Lusail con el objetivo de golear a Arabia Saudita y clasificar a Octavos de Final de Qatar 2022. El Tri de Gerardo Martino logró su primera victoria por 2-1 y no le alcanzó por la diferencia de gol le favoreció a Polonia porque Argentina no pudo anotarle un tercer gol.

Gerardo Martino dice adiós al Tri

Tras la eliminación en Qatar 2022, Gerardo Martino habló en conferencia de prensa y marcó que se sabe cuál es su futuro con la selección mexicana. “Mi contrato (con la FMF) se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más”, declaró el argentino que se va de la peor manera del mundial.

Luis Chávez tundió al Tata Martino

Luego del partido contra Arabia Saudita, Luis Chávez habló con la prensa y tundió a Gerardo Martino al marcar que no le entendieron qué quería hacer ante Argentina, encuentro en el que México perdió por 2-1. “Los que jugamos somos nosotros. El segundo partido no entendimos lo que él quiso plantear, defendimos bien, pero no generamos peligro, así no se pueden hacer goles, terminamos perdiendo ese partido”, el elemento de Pachuca.

Guillermo Ochoa apuntó contra la FMF

En zona mixta, Guillermo Ochoa habló con la prensa y exigió cambios a la Federación Mexicana de Futbol. “Hay jóvenes que ganarán experiencia y que habrá que mantenerlos y llevarlos para el próximo mundial porque no va a ser sencillo. No se va a jugar eliminatoria, se va a jugar solamente Copa Oro que todos sabemos el nivel que tiene. Ojalá que podamos conseguir el poder ir a jugar a la Copa Asia, la Copa América. Jugar solamente los amistosos en Estados Unidos no nos va a beneficiar y así como eso muchas cosas como el torneo local”, comentó el portero.