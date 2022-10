Después de más de tres años, la prolongada polémica entre Gerardo el Tata Martino, director técnico y la selección mexicana, y Javier Chicharito Hernández, máximo goleador en la historia del Tri, parece haber llegado a su fin, toda vez que el seleccionador la habría dicho de frente las razones al delantero.

Aun así, desde su posición como goleador del equipo Los Angeles Galaxy de la MLS, Javier el Chicharito Hernández, sigue teniendo comportamientos como extraños festejos de gol y declaraciones picantes que parecen tener dedicatorias especiales para Gerardo el Tata Martino.

Desde la perspectiva de Javier el Chicharito Hernández pareciera que Gerardo el Tata Martino ha tenido una actitud intransigente, pero una leyenda del futbol mexicano, Héctor Miguel Zelada, salió en defensa del entrenador del Tri y dio a entender que el delantero no se ha comportado a la altura que amerita un futbolista profesional. "Merece respeto, la trayectoria cuenta y me parece que sí, pero apoyo a (Gerardo) Martino porque lo sé todo, perfecto. Ustedes (reporteros) no saben, yo sí. (Gerardo) Martino me lo dijo porque le pregunté en un hotel de Atlanta: ¿por qué el Chicharito (Hernández), que pasó? Lo sé todo pero me lo guardo para la tumba".

Héctor Miguel Zelada avivó el misterio del alejamiento de Javier el Chicharito Hernández de la selección mexicana desde su última aparición en septiembre de 2019. "Hay códigos en la vida, en todo. Todos nos escapamos, todos cometimos indisciplinas pero hay que tener pantalones para reconocer. Creo que se equivocó, no tuvo los pantalones para algo que pasó, algo muy... No me saquen más por favor", dijo el histórico portero del América en entrevista para TUDN.

La realidad de la selección mexicana

Héctor Miguel Zelada, campeón del mundo con argentina en México 86, también comentó sobre la realidad que atraviesa la selección mexicana que será rival de la Albiceleste en la Copa del Mundo Qatar 2022. "Estadísticamente hay una diferencia en este momento, no sólo en resultados sino en equipo. Siento que en México no tenemos ese momento, pienso que México está pasando un momento difícil en cuanto a jugadores, estamos muy lejos en cuanto a individualidades, en cuanto a conjunto. Estamos muy por debajo de los cinco, seis o siete que se manejan en el futbol, muy por debajo".