Miguel Layún alentó a la Selección mexicana a lo largo de su corta participación en el Mundial de Qatar, que por primera vez desde 2014 lo tuvo sin ser parte. Lamentó, por otra parte, los errores que en su opinión fueron mucho más allá de lo que produjo el equipo en los tres juegos que disputó antes que se consumara su eliminación.

Para el jugador de Las Águilas del América, que defendió en Europa las camisetas de Atalanta, Watford, Porto, Sevilla y Villarreal, ni en la Liga MX ni en la Federación Mexicana de Futbol se ha trabajado en los últimos años como se debería, por lo que incluso teme que en la Copa del Mundo de 2026, que tendrá al Tri como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, pueda haber un nuevo tropiezo.

“No creo que un plan de cuatro o tres años sea suficiente para llegar a la mejor forma posible a un Mundial, el cambio generacional no se hace de un Mundial para otro, es una mentira que la gente quiere creer, los jóvenes deben tener una preparación para llegar en su momento importante y que el cambio generacional realmente exista de la manera correcta”, expresó en diálogo con TUDN.

Miguel Layún cree que en muchos casos el futbol mexicano se ha olvidado de los aficionados y que ese error no se puede cometer en una Copa del Mundo en el que serán sede. "Yo creo que vamos tarde, me parecería algo realmente sorprendente, y me parecería más una casualidad que destaquemos mucho en diferencia de un Mundial a otro y más bien lo que hay que pensar es que ofrecer algo diferente a la gente porque también eso es otra cosa, nos estamos olvidando del espectador y reitero nosotros somos espectáculo para la gente, sin la gente no existe nada”, opinó.

Según el futbolista de Las Águilas, en Estados Unidos sí se ha visto que desde la MLS se ha buscado fomentar las bases de un seleccionado fuerte, competitivo, que muy probablemente pueda alcanzar su pico de rendimiento nada menos que en el Mundial de 2026 que los tendrá como sede. En la misma línea, considera que para México tal vez ya sea demasiado tarde.